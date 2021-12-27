الطقس غدا الثلاثاء.. أمطار في القاهرة وصقيع في هذه المنطقة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الطقس غدا.. شديد البرودة على كافة الأنحاء

أضافت الهيئة، أن الطقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأشارت الهيئة إلى أنه يوجد شبورة مائية في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، كما يوجد أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وأمطار بنسبة 20%، على مناطق من جنوب الدلتا وجنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر قد تمتد إلى القاهرة.

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