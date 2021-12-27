نجاح فريق بحثي بالجامعة المصرية اليابانية في تصنيع جهاز "PCR"

(أ ش أ):

أعلن الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا عن نجاح فريق بحثي بالجامعة في تصميم وتصنيع جهاز (PCR) والذي يمكن استخدامه في تشخيص العديد من الفيروسات، حيث يعتمد على وجود الحمض النووي للفيروس في جسم الإنسان المصاب وعدم وجوده في الشخص السليم كما يمكن أيضًا استخدامه في تشخيص الإصابة البكتيرية في الغذاء.

وأوضح الدكتور عمرو الطويل عميد كلية هندسة التصميم الإبداعي بالجامعة، أن هذا المشروع البحثي ممول من قبل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات - ITIDA من خلال برنامجها التعاون الأكاديمي لتكنولوجيا المعلومات – ITAC بحوالي مليون وسبعمائة ألف جنيه.

وأضاف، أن الهدف من هذا المشروع هو تطوير جهاز قادرة على تحليل الحمض النووي بطريقة رقمية (dPCR).

من جانبه، أشار الدكتور أحمد فتح الباب رئيس الفريق البحثي إلى أن الجهاز يتكون من شريحة ميكروفلويديك تؤدي وظيفتين رئيسيتين الأولى تكوين قطيرات دقيقة، والثانية عمل الدورة الحرارية للقطرة المتولدة لمضاعفة عدد الحمض النووي " dPCR " وهو تطور لـ PCR التقليدي وفيه يتم إجراء تفاعل واحد داخل عينة مثل PCR التقليدي، ولكن يتم فصل العينة إلى مئات الأقسام ويتم تنفيذ التفاعل في كل قسم على حده، ويتيح هذا الفصل حساسية أعلى في قياس الحمض النووي، وهو أمر ضروري للتطبيقات مثل السرطان والكائنات المعدلة وراثيًا (GMO).

وأضاف، أن هذا الجهاز يعد أحد مخرجات معمل النظم الكهروميكانيكية الدقيقة بالجامعة والمعنى بالتطوير في مجالات الحساسات متناهية الصغر وأجهزة التحاليل المعتمدة على شرائح الميكروفلويدكس (الموائع الدقيقة)، والذي يستطيع تصنيع أجهزة متناهية الصغر بدقة تصل إلى واحد ميكرون (1/100 من شعرة الرأس)، حيث تعد هذه هي أعلى دقة تصنيع في مصر حتى الآن.