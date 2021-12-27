كتاب مصر يعرض 1500 عمل أدبي فيمطارات القاهرة.. اعرف التفاصيل

(مصراوي):

سلّم اتحاد كتاب مصر، برئاسة الدكتور علاء عبدالهادي، ما يزيد على 1500 عمل أدبي شعري وقصصي نقدي وفكري من منشورات الاتحاد وكبار أدبائه، إلى الشركة المصرية للمطارات.

تمثل هذه الأعمال الدفعة الأولى من الكتب المهداة من الاتحاد تنفيذًا لبروتوكول التعاون الثقافي الذي جرى توقيعه من رئيس الاتحاد، واللواء طيار أحمد عبد الحميد منصور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الشركة المصرية للمطارات.

وتضمن البروتوكول قيام الشركة المصرية للمطارات بتصميم استاندات لعرض الكتب والمؤلفات المهداة من أعضاء النقابة العامة لاتحاد الكتاب، وإصدارات النقابة، في صالات كبار الزوار بالمطارات التابعة لها: وهي مطار طابا الدولي، ومطار شرم الشيخ الدولي، ومطار سفنكس الدولي، ومطار برج العرب الدولي، ومطار الأقصر الدولي، ومطار أسوان الدولي. ومطار أسيوط الدولي.

وحضر حفل التوقيع اللواء طيار محمد أمين مدير عام الشئون الدولية بالشركة المصرية للمطارات، كما حضر حفل التوقيع الشاعر السيد حسن، عضو مجلس إدارة النقابة العامة، وأمين الصندوق، والدكتور حمدي شتا، عضو مجلس إدارة النقابة العامة ورئيس لجنة الإعلام، ومحمد جمال كشحت، عضو مجلس إدارة النقابة الفرعية بالإسكندرية ومنال عبد الحميد السقا، رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية للمطارات، ودينا الشريف، مدير إدارة التنمية التجارية.

وشكل رئيس مجلس إدارة النقابة لجنة موسعة لاختيار الأعمال الدالة على الأدب المصري الحديث في أعلى تجلياته وأنقاها لغة وموضوعًا وأسلوبًا، برئاسة الروائي خليل الجيزاوي عضو مجلس الإدارة، ومقرر لجنة النشر.

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