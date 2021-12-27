السيسي يتفقد تطوير الخدمات بقرية غرب سهيل بأسوان

07:27 م الإثنين 27 ديسمبر 2021
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(أ ش أ):

زار الرئيس عبدالفتاح السيسي قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان لتفقد أعمال تطوير الخدمات بالقرية، في إطار مبادرة "حياة كريمة".

صرح بذلك، اليوم الاثنين، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.

هذا المحتوى من

Asha
عبدالفتاح السيسي أسوان قرية غرب سهيل مبادرة حياة كريمة

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