بالفيديو.. شاهد أول لقطات لميدان الجلاء في الدقي بعد التطوير

07:09 م الإثنين 27 ديسمبر 2021
بالفيديو.. شاهد أول لقطات لميدان الجلاء في الدقي بعد التطوير

ميدان الجلاء بالدقي

(مصراوي):

كشفت محافظة الجيزة اللقطات الأولى لأعمال التطوير الشامل التي يشهدها ميدان الجلاء في حي الدقي.

وشملت أعمال التطوير إنشاء ممرات للمشاة ووضع كاميرات مراقبة وتركيب أعمدة إنارة ودعم أرضيات الميدان بالإضاءات الديكورية بالإضافة إلى زيادة الرقع الخضراء بالميدان واستبدال البلدورات المتهالكة بالإضافة إلى طلاء العقارات المطلة على الميدان لتتكامل أعمال التطوير.

وتفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال تطوير ميدان الجلاء، لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال ليظهر بالشكل الحضاري بالتوازي مع أعمال التطوير الشاملة التي تشهدها شوارع النيل السياحي ومراد والتحرير وهي المحاور المؤدية للميدان.

ميدان الجلاء الدقي الجيزة

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