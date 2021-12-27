الأرصاد: حبات برد على القاهرة.. وأمطار غزيرة بداية من الخميس

06:12 م الإثنين 27 ديسمبر 2021
الأرصاد: حبات برد على القاهرة.. وأمطار غزيرة بداية من الخميس

موجة طقس سيئة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الطقس بداية من يوم الخميس حتى الأحد المقبل.

الطقس: أمطار متوسطة وغزيرة على السواحل الشمالية

أضافت غانم في تصريحات لمصراوي، أن الموجة سيكون تأثيرها على السواحل الشمالية والوجه البحري حتى شمال الصعيد، ما تتسبب في سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري وستمتد إلى بعض المناطق القاهرة وشمال الصعيد".

حبات برد في الإسكندرية قد تصل إلى القاهرة

وتابعت: "من المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية والإسكندرية سقوط حبات البرد والثلج مثل التي حدثت منذ أسبوعين ويمكن أن تصل للقاهرة أيضًا".

الثلوج على الإسكندرية اليوم (4)

وأكدت: "يوجد نشاط للرياح يعمل على الإحساس بمزيد من انخفاض الحرارة، كما ستؤدي إلى اضطراب شديد على البحر المتوسط حيث ترتفع الأمواج من 4 إلى 5 أمتار".

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