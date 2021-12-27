برلمانية: مصر قدمت قصة نجاح كبيرة في أزمات الكهرباء

كتب- نشأت علي:

قالت هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن الدولة المصرية استطاعت أن تحول أزمتها الحادة بقطاع الكهرباء إلى (قصة نجاح أدهشت الكثيرين) في عام 2015 من خلال المحطات الكهربائية التقليدية والمتجددة و(الجميع يتابع هذا النجاح الآن ونتائجه على أرض الواقع).

جاء ذلك خلال كلمة أبو السعد بالجلسة العامة اليوم الاثنين، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمَي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

ولفتت النائبة إلى أن القانون يستهدف (إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية وضمها كقطاع داخل مظلة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة).. وهي (هيئة كانت منوطاً بها تنفيذ مشروعات المحطات المائية)، وبما أن الدولة المصرية نجحت في الاستفادة من الـ"مساقط المائية" بإنشاء الخزانات ومحطات توليد الكهرباء، ولم نعد أمام أي مشروعات ذات جدوى اقتصادية، فاستمرار الهيئة بالشكل الحالي يكون إهدارًا للمال العام؛ خصوصًا في ظل الخسائر القائمة.

ونوهت أبو السعد بأن وجود (الهيئة) كقطاع داخل مظلة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة سيكون خطوة اقتصادية مهمة واستثمارية أيضًا لمتابعة أعمال الصيانة للمشروعات الكهرومائية القائمة، وإتاحة الفرصة بالتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح لتوليد الكهرباء وكل صور الطاقة المتجددة.

وأكدت النائبة أنه وَفق رؤية مصر 2030 ومستهدفاتها بحلول 2022 يكون إجمالي الإنتاج من الطاقة المتجددة نحو 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة، بواقع 12% لطاقة الرياح، و6% للطاقة الكهرومائية، و2% للطاقة الشمسية، وهذا القانون سيكون خطوة إيجابية لتحقيق هذه النتائج، مؤكدةً موافقتها على مشروع القانون من منطلق دعمه رؤية الدولة بالتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء.