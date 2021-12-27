الوزير لم يحضر.. تفاصيل مناقشة تعديل قانون إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء

كتب- مصراوي:

يعد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، من القوانين المرحلة من الفصل التشريعي الأول.

وأحال المجلس، إعمالاً لحكم المادة (180) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بجلسته المعقودة في 14 من يناير سنة 2021 إلى اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الخطة الموازنة، مشروع قانون سبق تقديمه لمجلس النواب من الحكومة في الفصل التشريعي السابق، بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وذلك بناءً على طلب الحكومة استمرار نظر مشروع القانون المذكور لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.

وسبق للمجلس أن أحال بجلسته المعقودة في 26 من يناير سنة 2020 إلى ذات اللجنة المشتركة مشروع القانون المذكور وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعين يوم الأحد 8 من مارس سنة 2020، حضره ممثلاً عن الحكومة:

1 - المحاسب/ عادل عبد اللطيف الشاذلي مدير عام الإدارة العامة للمتابعة المالية والإدارية

2 - المهندس/ خالد عبدالله زكي مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي.

وانتهت اللجنة من بحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه ولم يتسن عرضه ولم تفصل فيه الهيئة التشريعية السابقة نظرًا لانتهاء الفصل التشريعي الأول.

وعقدت اللجنة المشتركة، تطبيقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (180) سالفة الذكر، ثلاثة اجتماعات لنظره اجتماعًا يوم الإثنين 15 مارس 2021، واجتماعين يوم الأحد 25 أبريل سنة 2021، وقد حضر ممثلاً عن الحكومة:

من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة:

الدكتور/ أحمد محمد مهينة- وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات

المحاسب/ عادل عبد اللطيف الشاذلي- مدير عام الإدارة العامة للمتابعة المالية والإدارية

الأستاذ/ سمير عصام محمد- رئيس قسم بالإدارة العامة للمتابعة المالية والإدارية

المهندس/ خالد عبدالله زكي- مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي

ومن هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة :

الدكتور/ محمد مصطفى الخياط- الرئيس التنفيذي للهيئة

المهندس/ إيهاب إسماعيل- أمين نائب الرئيس التنفيذي للدراسات والبحوث والشؤون الفنية

المحاسب/ هشام فوزي محمود- مستشار (أ)

ومن هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لإنتاج الكهرباء :

المهندس/ محمد محمد عبد القادر- الرئيس التنفيذي للهيئة

المحاسب/ أحمد مختار إبراهيم- رئيس قطاع الشؤون المالية

المحاسب/ مدحت محمود السيد- القائم بأعمال مدير عام شؤون الأفراد

ومن وزارة المالية:

هويدا مصطفى- مدير عام بقطاع الموازنات بالهيئات الاقتصادية

واستأنفت اللجنة المشتركة نظره في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني باجتماعيها المنعقدين في 19 من أكتوبر سنة 2021، إعمالاً لحكم الفقرة الأولى من المادة (179) من اللائحة الداخلية للمجلس.