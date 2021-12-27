صور.. الرئيس السيسي يشهد على عقد زواج ابنة عدلي منصور

04:33 م الإثنين 27 ديسمبر 2021
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كتب- حاتم أبوالنور:

حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته انتصار السيسي، أمس، عقد قران ياسمين ابنة رئيس الجمهورية الأسبق المستشار عدلي منصور.

ووقع الرئيس السيسي شاهدا على عقد القران خلال الاحتفال الذي عقد في دار القوات الجوية، وسط التزام كامل بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وحصل مصراوي على صور للحفل وتوقيع الرئيس شاهدا على عقد القران. وقالت مصادر إن العروسين سافرا للخارج لقضاء شهر العسل.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى للرئيس السيسي الذي يشهد على عقد قران، حيث سبق وأن كان وكيلًا لابنة أحد أصدقاءه المتوفين، إلى جانب حرصه على حضور حفل زفاف ابنة الفريق يونس المصري، قائد القوات الجوية الأسبق.

الرئيس السيسي عدلي منصور ابنة عدلي منصور دار القوات الجوية انتصار السيسي

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