بتكلفة 4 مليارت جنيه.. وزير التموين: الانتهاء من دراسة تطوير شركات الزيوت وإنشاء 4 مجمعات

القاهرة- أ ش أ

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن شركة "بي دي أو" للاستشارات الفنية، انتهت من دراسة تطوير شركات الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية (شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، وشركة طنطا للزيوت والصابون، والشركة المصرية للنشا والخميرة والصابون، وشركة أبو الهول للزيوت، وشركة النيل للزيوت والصابون).

وأوضح المصيلحي -في تصريحات أدلى بها اليوم الإثنين- أن الدراسة تتضمن إنشاء 4 مجمعات صناعية بتكلفة استثمارية تبلغ 6 مليارات جنيه خلال فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات بطاقة إنتاجية تصل إلى 2400 طن يوميًّا، في إطار توجيهات القيادة السياسية لتطوير صناعة وإنتاج الزيوت كسلعة استراتيجية ضرورية للمواطن.

وأشار المصيلحي إلى أن شركات الزيوت الحالية شركات التقنية الفنية بها متقادمة ولم تمتد إليها يد التطوير على مدار 35 عامًا، ولا تتجاوز طاقته اليومية عن 1600 طن يوميًّا، كما أن أجهزة الاستخلاص لا تتجاوز طاقتها عن 200 طن يوميًّا، لافتًا إلى أن الدراسة تمت على ثلاث مراحل؛ تضمنت المرحلة الأولى دراسة الوضع الراهن من النواحي الفنية والإدارية والتسويقية، للشركات، بينما تضمنت المرحلة الثانية اختيار البدائل المتاحة، الأول وهو تطوير شركات القائمة، وهي صعبة نظرًا لوجود أغلب المصانع داخل الكتل السكنية؛ مما يتطلب هدمها وبناؤها في مناطق أخرى، مشيراً إلى أن البديل الثاني تضمن إنشاء مصانع داخل المناطق الصناعية المهيأة لإنشاء كيانات تستطيع منافسة شركات القطاع الخاص والشركات العالمية.

ولفت وزير التموين إلى أن الدراسة تضمنت إنشاء مجمع صناعي في منطقة برج العرب على مساحة 140 ألف متر، وقد تم تخصيص الأرض للشركة القابضة للصناعات الغذائية، سيكون إنتاجه استخلاص الزيوت بطاقة يومية تصل إلى 3 آلاف طن بذور، بالإضافة إلى تكرير وتعبئة الزيوت بطاقة تصل إلى 800 طن يوميًّا، وإنتاج السمن النباتي بطاقة 5 آلاف طن يوميًّا، وإنتاج المرجرين الصناعي، مشيراً إلى إمكانية إضافة نشاط إنتاج الأعلاف مستقبليًّا.

وأضاف المصيلحي أنه جار اختيار إقامة المجمع الثاني ما بين منطقتَي السادات والعاشر من رمضان لتكرير وتعبئة الزيوت النباتية بطاقة 800 طن يوميًّا.

وأشار وزير التموين إلى أن المجمع الثالث سيقام بمحافظة سوهاج لاستخلاص الزيوت والبذور بطاقة تصل إلى ألفَي طن يوميًّا.

وأضاف المصيلحي أنه سيتم إنشاء المجمع الصناعي الرابع في منطقة العامرية بأحدث تكنولوجيا، وسيكون متخصصًا في إنتاج المنظفات الصناعية، سواء السائلة أو البودرة بالإضافة إلى الصابون وسيتم البدء بطاقة 40 ألف طن سنويًّا ترتفع إلى 100 ألف طن خلال 5 سنوات، وستتم إعادة طرح بعض المنتجات بتصميمات مختلفة، منوهًا بأن الشركات لديها شبكة توزيع لا تتوافر لدى العديد من الشركات تتمثل في 33 ألف منفذ تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى بقالي التموين، وأكثر من 6 آلاف منفذ تابع لمشروع "جمعيتي".

وقال الدكتور أحمد عبد الوهاب، رئيس شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، إنه بمجرد عرض المشروع على مجلس الوزراء، وإعطاء إشارة البدء سيتم البحث عن تمويل المشروع والذي سيتم إما من خلال البنوك وإما من خلال مستثمرين وإما من خلال الأراضي التابعة لشركات والتي ستحقق عوائد ضحمة، منوهًا بأن المرحلة الأولى في المجمعات الصناعية تبدأ بالجزء الخاص بتكرير وتعبئة الزيوت والتي يستغرق تنفيذها فترة تتراوح من عام إلى عام ونصف العام، تليها مرحلة الاستخلاص، مشيرًا إلى أنه سيتم استخدام أحدث الماكينات على مستوى العالم، والتي يستغرق صنعها نحو 22 شهراً، تليها مرحلة التعبئة.

وأوضح عبد الوهاب أن استهلاك مصر من الزيوت يصل إلى 2.6 مليون طن سنويًّا تزيد بنسبة تتراوح من 3 إلى 4% سنويًّا، منوهًا بأنه يتم استيراد مليون طن زيت نخيل التي يزرع في المناطق الاستوائية كماليزيا وإندونيسيا، ولا يمكن زراعته لأنه يحتاج إلى درجات حرارة مرتفعة وأمطار طوال العام، لافتًا إلى أن 1.6 مليون طن زيت صويا والعباد والذي يمكن زراعة بذوره في مصر.

وأشار رئيس شركة الإسكندرية للزيوت والصابون إلى أن مصر تستورد نحو 97% من احتياجاتها، وقد تضاعفت فاتورة الاستيراد بنحو 4 مرات خلال السنوات الخمس الماضية من 6 آلاف جنيه للطن ليبلغ 23 ألف جنيه للطن، لعدة عوامل؛ منها نوع المحصول والطلب العالمي والبترول وتكلفة النقل، لافتًا إلى أن مصر لم تتأثر بارتفاع أسعار الزيوت عالميًّا بشكل فوري، وذلك لوجود احتياطي استراتيجي وقيام الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء بمتوسط سعري سنويًّا.

وأشار عبد الوهاب إلى أن سياسة وزارة التموين تقوم الإتاحة وعدم وجود سعرين للسلعة، حتى لا تخلق سوقًا سوداء.

وأكد رئيس شركة الإسكندرية للزيوت والصابون أن رصيد الزيت التابع لوزارة التموين يشمل رصيد شهر كامل منتج نهائي في شركتي المصرية والعامة، ورصيد زيت خام شهرين بتنكات المصانع بما يعادل 25 ألف طن في (التانكات) ورصيد في محطة الماكس بما يعادل 70 ألف طن، فضلًا عن تعاقدات تبلغ شهرين.

ونوه عبد الوهاب بأن مصر تستهدف تحقيق اكتفاء ذاتي من الزيوت بنسبة 10% كمرحلة أولى ولتعميق الصناعة مرحليًّا بنسبة 40%، وأن وزير التموين وجه بالبدء في استيراد البذور من دول إنتاجها (زيت الفول الصويا من الولايات المتحدة، والأرجنتين، وزيت عباد الشمس من الجبل الأسود وأوكرانيا، وروسيا)، واستخلاصها سواء في المصانع الكبيرة التابعة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى المصانع الصغيرة التي تمتلك طاقات تتراوح من 3 آلاف إلى 5 آلاف طن، منوهًا بأن نحو من 35 إلى 40% من الزيوت التي تشتريها الهيئة العامة للسلع التموينية البالغة 800 ألف طن سنويًّا منتج محلي.

وأضاف رئيس شركة الإسكندرية للزيوت والصابون أنه تم الاتفاق مع وزارة الزراعة على زراعة 100 ألف فدان، وتحديد سعر طن الفول الصويا عند 8 آلاف جنيه، وسعر طن عباد 8500 جنيه؛ لتشجيع الفلاحين على الزراعة.

وأكد عبد الوهاب أن زراعة المحاصيل الزيتية مربحة للفلاح، متوقعًا زيادة التعاقدات على زراعة المحاصيل الزيتية؛ خصوصًا أنه يمكن زراعتها في الأراضي الصحراوية، ويتم تحميلها على محاصيل أخرى، ويبلغ عروة عباد الشمس 3 عروات، لافتًا إلى أن نسبة الزيت في نبات الفول الصويا تبلغ 17%، وفي عباد الشمس 42%، وفي نبات الكانولا 45%.

وتوقع عبد الوهاب أن يتم خلال العام المقبل زراعة نحو 250 ألف فدان فول صويا، بالإضافة إلى الأراضي الجديدة، لافتًا إلى أن جار عقد مناقشات مع وزارة الزراعة لتحديد سعر التوريد للموسم الجديد.

وقال عبد الوهاب إن حجم إنتاج شركات الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية من الأعلاف هي 40 ألف طن سنويًّا، وهي نسبة ضئيلة؛ وذلك لالتزام المصانع بنسبة البروتين التي أقرتها وزارة الزراعة وهي 14%، مشيرًا إلى أننا نسعى مع افتتاح المجمعات الصناعية الجديدة زيادة الطاقة الإنتاجية.

وقال عبد الوهاب، في ما يتعلق بإنتاج المنظفات، إن حجم إنتاج المصانع حاليًّا من المنظفات يبلغ 1000 طن سنويًّا، وهي نسبة صغيرة لدي لضعف عمليات التسويق والتوزيع والتي أثرت على المنتجات مقارنة بنظيرتها من القطاع الخاص، لافتًا إلى أن المصانع تقوم بتصدير نحو 2500 طن سنويًّا إلى لبنان والمغرب وتركيا وليبيا في شكل منتج نصف مصنع.

وحول خطط الشركات للتوسع في التصدير لإفريقيا قال عبد الوهاب إن التوجه لإفريقيا توجه استراتيجي، وقد شاركت الشركة القابضة للصناعات الغذائية في معرض المنتجات المصرية في جوبا مشيرًا إلى أن منتجات الشركات سواء الزيوت أو المنظفات شهدت إقبالًا قويًّا، ولكن تواجهنا مشكلات للتوسع في السوق الإفريقية بسبب افتقادها نظم مصرفية جيدة وعدم وجود آلية لضمان وتمويل الصادرات.