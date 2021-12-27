ضبط هواتف وشيش ومستحضرات تجميل مع عماني بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، تهريب عدد الهواتف المحمولة، والشيش الإلكترونية، وكمية من بواريك وخصلات الشعر الطبيعي، ومستحضرات التجميل، أخفاها راكب عماني الجنسية داخل حقائبه وبين طيات ملابس وعلى جسده، ‏لتضليل رجال الجمارك، وتهريب المضبوطات وبيعها، وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

اشتبه محمود فتحي مأمور الجمرك في راكب عماني الجنسية، أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب طائرة العربية، والقادمة من الشارقة، وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة مينا فهيم مأمور الفحص، تلاحظ لهوجود كثافات متماثلة وسط الملابس بحقائب الراكب، وبالعرض على مدحت عبدالصبور مدير الإدارة بالإنابة، قرر تشكيل لجنة من عبدالقوي عزوز وحسام محمد سليمان مأمورى الجمرك، لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا، وتبين وجود 40 كيلو جرام من خصل الشعر الطبيعي والبواريك، و80 شيشة إلكترونية و133 عبوة مستحضرات تجميل أسفل الملابس بحقائب الراكب، ووجود 12 هاتف محمول ماركة آيفون وسامسونج، مخبأة داخل جيوب الجاكت الخاص بالراكب.

قرر زكريا حسب الله مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى، تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.​