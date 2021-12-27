"الزراعة" تنظم قافلة بيطرية مجانية بالبحيرة في إطار "حياة كريمة"

كتب- أحمد مسعد:

نظَّم معهد التناسليات الحيوانية قافلة بيطرية مجانية في محافظة البحيرة بالتعاون مع معهد الصحة الحيوانية وصندوق التأمين على الماشية وبالاشتراك مع مديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة.

وقال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية، اليوم الإثنين، إن القافلة في الفترة من ٢٦ ديسمبر إلى الثلاثين من ديسمبر لعام 2021 شهدت إقبالًا كبيرًا في أول يوم عمل لها في قرية الهدى والتقوى بمركز وادي النطرون؛ حيث تم فحص وعلاج عدد إجمالي ٤٦٥ حالة، تم إعادة التأهيل التناسلي لعدد ٨٣ حيوانًا؛ حيث شمل فحص هذه الحيوانات الفحص التناسلي بالموجات فوق الصوتية لتشخيص العشار، وكذلك المشكلات التناسلية وعلاجها والتلقيح الاصطناعي للحيوانات السليمة تناسليًّا والجاهزة للتلقيح أثناء وجود القافلة، كما تم الكشف على الأمراض الطفيلية الداخلية والخارجية وعلاجها وتم تجريع الأغنام والماعز العجول الصغيرة ضد الأمراض الطفيلية بعدد ٢٠١، وتم إجراء العمليات الجراحية وتحصين الحيوانات بالتحصينات غير السيادية بعدد ٥٤، كما تم تقييم الطلائق المستخدمة في التلقيح الطبيعي بالقرى التي ذارتها القافلة، كما تم تشخيص وعلاج مسببات التهاب الضرع والعرج .

وأضاف فاضل أنه على هامش القافلة تم عمل ندوة إرشادية لصغار المربين والفلاحين والمهندسين الزراعيين عن استخدام وتدوير المخلفات الزراعية لعمل أعلاف الحيوان وتم عمل ندوة للأطباء البيطريين عن استخدام التقنيات الحديثة في تشخيص وعلاج المشكلات التناسلية في حيوانات المزرعة .