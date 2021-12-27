زعيم الأغلبية يطالب بقطع الصوت عن هؤلاء النواب

كتب- نشأت علي:

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنه يجب الالتزام بالنصوص المطبقة في لائحة المجلس في ما يتعلق بمنح الكلمة، متابعًا: أسعى للموازنة بين مَن تحدثوا كثيرًا والدخول في الموضوع محل النقاش مباشرةً.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، أثناء مناقشة مشروع قانون تنظيم الجامعات، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي.

جاء تعقيب رئيس المجلس ردًّا على ما ذكره النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والذي انتقد قيام بعض النواب بالخروج عن موضوع المناقشة أثناء الحديث تحت قبة البرلمان.

وقال رشاد: ما يحدث من خروج بعض النواب عن موضوع المناقشة والحديث في أمور أخرى أمر لا يليق ويقلل من شأن مجلس النواب.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن إلى احترامه طموحات الأعضاء في الحديث عن مشكلات دوائرهم، إلا أنه من المفترض الالتزام بالحديث عن الموضوع محل النقاش، مطالبًا بقطع الصوت عن أي نائب لا يلتزم بالحديث في موضوع المناقشة، وهو ما وافق عليه رئيس مجلس النواب.