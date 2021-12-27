محافظ القاهرة ومساعد أول رئيس الوزراء يتفقدان أعمال تطوير حدائق الفسطاط وساحة "عمرو بن العاص"

كتب- محمد غايات :

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، عقب زيارتهما مواقع العمل بمشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، اليوم الإثنين، أعمال تطوير حدائق الفسطاط وساحة جامع عمرو بن العاص، ورافقهما المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وعدد من المسؤولين.

واستمع المحافظ ومساعد أول رئيس الوزراء إلى شرح حول مشروع حدائق الفسطاط، وما تم تنفيذه من أعمال وفقاً للمخطط العام للمشروع، والذي لفت إلى أن المخطط العام للمشروع يضم جامع عمرو بن العاص، والساحة الملحقة به، والسوق التي تشمل أعمال الزجاج، والسيراميك، والشمع، والغزل والنسيج، ومنطقة المقابر، وموقع حفائر الفسطاط، والمركز الترفيهي لحديقة الفسطاط، ومدرج الصخور الطبيعية، وساحة الشهداء، وساحة القلعة، وساحة الحديقة، وممر الوادي، ومنصة الأداء، وحديقة المجتمع، وساحة لانتظار السيارات.

وتمت الإشارة إلى أن المخطط يضم أيضاً حديقة الاستقبال، وبيت القاهرة، ومركزًا للشرطة، ومنطقة الكنائس، وممشى البستان، والمركز الإبداعي للأطفال، والمتحف القومي للحضارة المصرية، ومبنى متعدد الاستخدامات، ومنطقة تفاعل الأطفال مع الحيوانات الأليفة، والحديقة التذكارية، والحديقة النباتية، والمجسم الأيقوني، والساحة الاحتفالية، ومواقف للانتظار، ومداخل الحديقة، وبعض المناطق الأخرى.

وتفقد المحافظ ومساعد أول رئيس الوزراء أعمال التطوير بساحة جامع عمرو بن العاص، واطلعا على نسب تنفيذ الأعمال، بما في ذلك الأعمال الخاصة بشبكة الصرف، وشبكة الري، وزراعة الأحواض والنخيل، ومبني خزان المياه، ومبنى الخدمات، والنصب التذكاري.

وأثنت المهندسة راندة المنشاوي على معدلات التنفيذ بمشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية، وتقدمت في هذا الصدد بالشكر والتقدير إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المشرفة على التنفيذ، على ما تقدمه من جهد في سبيل إنجاز هذا المشروع العملاق.

و أكدت المنشاوي، بالنسبة إلى مشروع تطوير حدائق الفسطاط، ضرورة الانتهاء من مسارات البحيرات، وضغط المخطط الزمني التنفيذي للمشروع، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، في هذا الصدد، نظراً للقيمة المضافة لهذا المشروع بما سيقدمه من إطلالة فريدة على تاريخ مصر الغني.