وزير الكهرباء: نفذنا خطة عاجلة أدخلنا بموجبها 3636 ميجاوات للخدمة في 8 أشهر

أسوان - أ ش أ:

أكد وزير الكهرباء الدكتور مهندس محمد شاكر أن الوزارة تبذل مجهود بنسبة 100% لتوفير الطاقة الكهربائية بكافة أشكالها، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبارها قضية أمن قومي بناء.

وقال وزير الكهرباء إنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات منها تنفيذ خطة عاجلة واستكمال بعض المحطات التي كانت تحت الإنشاء، ورفع كفاءة محطات التوليد والتعاقد على تنفيذ 3 محطات توليد عملاقة. وأن الخطة العاجلة تم بموجبها إدخال 3636 ميجاوات في 8 أشهر ونصف الشهر، وهو أمر غير مسبوق على الإطلاق بتكلفة استثمارية 47 مليار جنيه.

وأشار شاكر- خلال افتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات القومية والاستراتيجية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بمحافظات صعيد مصر اليوم الاثنين- إلى أن محطة توليد كهرباء غرب أسيوط بقدرة 1000 ميجا وات وتم البدء فيها في شهر ديسمبر 2014 ، وتم التشغيل التجاري في شهر مايو 2015، بالاضافة الى محطة توليد كهرباء غرب دمياط بقدرة 500 ميجاوات وتم البدء فيها في شهر ديسبمر 2014 وتم التشغيل التجاري في أغسطس 2015.

وأوضح وزير الكهرباء أن محطة توليد الغردقة بقدرة 288 ميجاوات وتم ادخالها للتشغيل في شهر يوليو 2015، ومحطة توليد شرم الشيخ بقدرة 288 ميجا وات ودخلت التشغيل في 2015 ، ومحطة توليد كهرباء بورسعيد بقدرة 84 ميجاوات في 2015 أيضا.

ولفت الى أن محطة توليد كهرباء عتاقة بقدرة 640 ميجا وات ودخلت التشغيل في 2015 ، بالاضافة الى 20 وحدة توليد كهرباء متنقلة بقدرة 25 ميجا وات وتم ادخالهم في اماكن مختلفة .

ونوه الى أنه كانت هناك بعض المحطات بدأ العمل بها في فترة ما قبل 2014، ولم يتم الانتهاء منها، موضحا أن ان القدرات التي تم استكمالها بنهاية 2015 حوالي 3650 ميجا وات.

وأشار الى أن محطة كهرباء بنها بقدرة 750 ميجاوات كان قد بدأ العمل فيها في 2011، وتم التشغيل التجاري لها في 2014، ومحطة توليد العين السخنة بقدرة 1300 ميجا وات كان قد بدأ العمل فيها في 2009 ودخلت الخدمة في 2015، لافتا إلى أن ما تم انجازه في الخطة العاجلة بالمقارنة بما كان يتم سابقا تم بسرعة غير مسبوقة على الإطلاق.

وتابع: أنه بناء على توجهات الرئيس السيسي تم اعتبار الكهرباء مسالة أمن قومي، ولا بد من حل المشكلة بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أنه تم حل مشكلة الكهرباء التي واجهتها مصر خلال عام 2014، حيث كان لدينا عجز إمداد الوقود الكهربي، اختراقات كبيرة في شبكة نقل الكهرباء، وتقادم لحوالي 30 % من وحدات الإنتاج، وكان لدينا عجز يومي يتراوح من 2000 ميجا وات إلى 300 ميجا وات.

وعرض الوزير مجموعة من المشروعات لتأمين إنتاج الطاقة الكهربائية وتدعيم الشبكة القومية لنقل الكهرباء والتغذية الكهربية لمشروعات التنمية والاستصلاح الزراعي والتوسع في شبكات نقل الطاقة الكهربائية للمشروعات القومية ومنظمومة التحكم واستراتيجية وزارة الكهرباء للربط الكهربائي مع دول الجوار والطاقة المتجددة ومشروع المحطة النووية ومشروع توليد الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الضغط والتخزين لرفع كفاءة توزيع الطاقة الكهربائية.​