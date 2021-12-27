قرار جمهوري بتجديد ندب عدد من القضاة رؤساء الاستئناف

01:55 م الإثنين 27 ديسمبر 2021
قرار جمهوري بتجديد ندب عدد من القضاة رؤساء الاستئناف

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية، الخاص بتجديد ندب كل من القضاة رؤساء الاستئناف الآتية أسماؤهم بعد للعمل باللجنة المشكلة بموجب المادة الثالثة من قانون رقم 22 لسنة 2018 المشار إليه لمدة عام ينتهي في 30 سبتمبر 2022، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي:

كما نص القرار على على ندب القاضي حاتم أحمد فاضل عبدالرازق عبدالمجيد، الرئيس بمحكمة استئناف أسيوط للعمل عضو اللجنة المشكلة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 2018 المشار إليه، لمدة عام ينتهي في 30 سبتمبر 2022.

قرار جمهوري ندب عدد من القضاة القضاة رؤساء الاستئناف

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