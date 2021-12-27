قرار جديد من الصحة بشأن الإجازة الاستثنائية للحوامل (مستند)

كتب - أحمد جمعة:

أصدر الدكتور أيمن الأمين، رئيس الإدارة المركزية اللجان الطبية التابعة لوزارة الصحة، تعليمات دورية حملت رقم 11 لسنة 2021 بشأن الإجازات الاستثنائية للسيدات الحوامل في نهاية فترة الحمل.

وبحسب مستند حصل عليه مصراوي، أكدت التعليمات مد فترة الإجازات الاستثنائية للسيدات في نهاية فترة الحمل من 1 يناير حتى 30 يونيو 2022، مع منح المرأة الحامل التي مضى على حملها ۲۸ أسبوعا، إجازة استثنائية حتى تاريخ الولادة.

وأشارت التعليمات إلى أن ثبوت تاريخ الحمل عن طريق أشعة الموجات الصوتية والفحص الإكلينيكي، وتمنح هذه الإجازات من اللجان الطبية العامة والفرعية دون استثناء.

وتسري تلك التعليمات بشكل مؤقت حتى 30 يونيو 2022، ويعاد العرض مرة أخرى لتحديد مدى الاستمرار في هذه الإجراءات أو تغييرها.