كل مشروع سد عالي على الأقل.. السيسي: خلوا الناس تشوف حجم الجهد المبذول - فيديو

01:39 م الإثنين 27 ديسمبر 2021
كل مشروع سد عالي على الأقل.. السيسي: خلوا الناس تشوف حجم الجهد المبذول - فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب - محمود مصطفى:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تواصل العمل في تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مختلف المجالات.

وأضاف خلال افتتاح مجمع بنبان للطاقة الشمسية، اليوم الاثنين:" بقول لأهالى الصعيد لازم نشوف حجم الجهد المبذول وده مش "مَنّ" من الدولة، ده شغلنا وبنعمله ولو مش عملناه يبقى مقصرين".

وتابع الرئيس السيسي:"هنعمل أكثر كده، وامبارح كنا في توشكى، والزملاء اللى كانوا معانا أول مرة يدخلوا يشوفوا".

وأوضح": "خلوا الناس تشوف توشكى وشرق العوينات وغيرها، لأن بيكون فيه تشكيك على وسائل التواصل الاجتماعي في المشروعات اللي بتنفذها الدولة، خليهم يبنوا الأمل، كل مشروع ده سد عالى على الأقل".

وتابع:"عاوز الناس تشوف علشان المعنويات ترتفع والثقة تزيد بإن الدولة قادرة تاخد وتحسن وضعها وتبقى في مستويات أفضل".

وأوضح:""عاوزين ندي فرصة لشباب الجامعة والمدارس يرحوا يشوفوا ويطمنوا ان الأمور تتجه إلى الأفضل".

الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع سد عالي المشروعات مجمع بنبان للطاقة الشمسية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
823

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

543

متعافون اليوم

381343

إجمالي الإصابات

21608

إجمالي الوفيات

317199

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. موجة طقس سيئ جديدة هذا الموعد.. والأرصاد: نتوقع اتساع نطاق سقوط حبات البرد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا