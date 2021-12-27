السيسي يشكر وزير الكهرباء: ساب شركته وبيعمل الحاجة بدون مقابل

12:28 م الإثنين 27 ديسمبر 2021
السيسي يشكر وزير الكهرباء: ساب شركته وبيعمل الحاجة بدون مقابل

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية والشكر للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بسبب جهوده في النهوض بقطاع الكهرباء في مصر.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مجمع بنبان للطاقة الشمسية، اليوم الاثنين: الدكتور شاكر قدر من خلال جهده وعلمه أن يحقق نقلة كبيرة جدا في الكهرباء في مصر، كنا السنوات الماضية في ظروف صعيبة جدا في موضوع الطاقة في مصر، والآن نسير في اتجاه أن تكون مصر فيما يخص الطاقة الكهربائية تبقى سواء كان إنتاج أو توزيع أو تحكم زيها زي أي دولة متقدمة جدا في المجال.

وتابع الرئيس: ده اللي خلانا بنتكلم على ربط كهربائي مع دول الوار، لكن لو فضلنا على ظروفنا في 2013 و2014 مكناش نقدر نعمل ده، العالم كله رايح على الربط الكهربائي لتبادل ونقل الكهرباء مع الآخرين بما يحقق استفادة متبادلة.

وواصل الرئيس السيسي: الدكتور شاكر ليه مكتب وشركة كبيرة جدا اسمه مكتب شاكر، وأول ما قولناله تعالى معانا ساب الشركة ولم يسمح لها بالدخول في شغل مع الحكومة المصرية، قال لأ، وأي حاجة بيعملها بيعملها بدون مقابل، وأنا بصراحة حابب الحكاية دي، وبشكرك على ده.

الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الكهرباء محمد شاكر قطاع الكهرباء مجمع بنبان للطاقة الشمسية

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