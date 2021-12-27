السيسي يكشف أسباب ارتفاع الكهرباء ويوجه رسالة للمواطنين

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر كانت تواجه مشكلة كبيرة في إنتاج الكهرباء خلال عامي 2013 و2014.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مجمع بنبان للطاقة الشمسية، اليوم الاثنين: أنا هقول للناس البسطاء أوي، علشان نعرف اللي اتعمل إيه، النهاردة كانت المشكلة في 2013 و2014 إننا ننتج الكهرباء وننقلها ونعمل عدالة في توزيعها ووزير الكهرباء قال إحنا محتاجين 1058 مليار جنيه بدون حياة كريمة.

وأوضح الرئيس: الرقم ده لما اتحط في ناس قالت هل كان مطلوب نعمل ده؟، وبقول أه، طيب هل كان في خيار تاني غيره؟، لأ، في تفاصيل كتير جدا وبيانات مهمة جدا مهم توصل للناس بكل وسائل الإعلام المتاحة لينا، محتاجين نتكلم مع الناس علشان يعرفوا الحكاية ماشية إزاي.

وتابع السيسي: الناس كانت بتشتكي من سعر الكهرباء، هي غالية مش علشان إحنا عايزين نغليها عليهم، لكن تكلفة الإنتاج عالية وأنا بتكلم على حوكمة الإجراءات وهل اللي إحنا بنتكلم فيه ده نقدر نحصله ولا لأ، لأن لو مقدرناش نحصله الدولة اللي هتتحمل الفارق، والدولة عليها أعباء كتير جدا.

وواصل: كان ممكن نقول الموضوع ده ميتحلش، وفي دول بقالها 20 سنة عندها مشكلة في الكهرباء ومحلتهاش، أو نختار نحل المشكلة علشان نحمي الأمن القومي وندي فرصة لاستقرار الصناعات المرتبطة بالكهرباء وزيادة نموها.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي: قولت لوزير لكهرباء لو المصانع قفلت الناس هتمشي والعمالة هتبقى برا، والبلد دي هتتهد، وكان لازم نحل المسألة في أسرع وقت ممكن.