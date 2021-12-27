مرصد الأزهر: رسائل "داعش" التهديدية في احتفالات أعياد الميلاد لن تثني الحكومات عن القضاء على الإرهاب

كتب – محمود مصطفى:

أكد مرصد الأزهر، أن الرسائل التهديدية التي يبثُّها تنظيم داعش الإرهابي خلال احتفالات أعياد الميلاد المجيد لن تثبط عزيمة الحكومات في القضاء على الإرهاب، ولن يعكر صفو الآمنين في احتفالاتهم، هذه الاحتفالات التي لم يمنعها الإسلام.

وأكد المرصد في بيان له، تعليقا على وقوع انفجار باحتفالية لعيد الميلاد بشرق الكونغو الديموقراطية، أن الدواعش وغيرهم من المتشددين ليسوا حراسا على العقيدة لأي أحد، والمعاملة الحسنة هي من أهم قيم الإسلام والتعامل بمنظومة القيم والأخلاق من شروط التربية الإسلامية القويمة.

وأفادت أخبار محلية من الكونغو الديمقراطية، أمس ، عن انفجار قنبلة بالقرب من مطعم بمنطقة بيني بإقليم شمال كيفو، شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما أسفر عن مقتل 6 من المدنيين وإصابة 13 أخرين أثناء احتفالهم بعيد الميلاد المجيد.

جدير بالذكر أن، منطقة بيني تقع في نطاق سيطرة متمردي قوات التحالف الديمقراطي الموالي لتنظيم داعش الإرهابي منذ عام 1995م، وشهدت المنطقة على يد هذا التحالف سقوط الآلاف من القتلى والمصابين خلال عمليات دامية نفذتها القوات المتمردة في بيني وعلى الشريط الحدودي مع دولة أوغندا.

يأتي هذا الحادث تزامناً مع تهديدات داعش والتنظيمات الموالية لها باستهداف دول العالم في أعياد الميلاد المجيد.