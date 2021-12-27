موجة طقس سيئ جديدة هذا الموعد.. والأرصاد: نتوقع اتساع نطاق سقوط البرد

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من السواحل الشمالية والوجه البحري حتى شمال الصعيد.

وأوضحت أن الموجة مستمرة من يوم الخميس حتى الأحد وتكون ذروتها الجمعة السبت، وذلك حتى الآن ووفقا للخرائط الجوية.

وأضافت غانم في تصريحات لمصراوي، أن موجة عدم الاستقرار يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري وستمتد إلى بعض المناطق القاهرة وشمال الصعيد، وستكون رعدية مصحوبة بحبات البرد.

وتابعت: "من المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية والإسكندرية سقوط حبات البرد مثل التى حدثت منذ أسبوعين ويمكن أن تصل للقاهرة أيضًا".

وأكدت: يوجد نشاط للرياح يعمل على الإحساس بمزيد من انخفاض الحرارة، كما ستؤدي إلى اضطراب شديد على البحر المتوسط حيث ترتفع الأمواج من 4 إلى 5 أمتار.​