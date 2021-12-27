إن أمكن.. السيسي يوجه بتغيير عدادات الكهرباء في قرى حياة كريمة لمسبوقة الدفع

12:14 م الإثنين 27 ديسمبر 2021
إن أمكن.. السيسي يوجه بتغيير عدادات الكهرباء في قرى حياة كريمة لمسبوقة الدفع

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتغيير عدادات الكهرباء في قرى ومراكز مبادرة حياة كريمة لعدادات مسبوقة الدفع.

وقال السيسي، خلال افتتاح مجمع بنبان للطاقة الشمسية، اليوم الاثنين، موجها حديثه للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: هل ممكن نغير عدادات اللي إحنا هنعمل ليهم خدمات الكهرباء في مراكز حياة كريمة الـ 34؟.

وتابع السيسي: هل ممكن نخلي العدادات مسبوقة الدفع؟، في ناس اشتكت لي إن القراءة مش مظبوطة، لكن العداد مسبوق الدفع هينظم استخدام المواطن ويعرفه استهلاكه.

واختتم الرئيس السيسي: لو نقدر نعمل ده ياريت نعمل علشان مشكلة الشكاوى من عدم دقة قراءات العداد ووجود ظلم للمواطنين نبقى قدرنا نتجاوزها.

الرئيس عبدالفتاح السيسي عدادات الكهرباء مبادرة حياة كريمة عدادات مسبوقة الدفع

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