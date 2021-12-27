"تعاونيات البناء" تطرح محلات تجارية وأراضي للبيع بالمزاد العلني

12:04 م الإثنين 27 ديسمبر 2021
"تعاونيات البناء" تطرح محلات تجارية وأراضي للبيع بالمزاد العلني

حسام رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإس

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن اللواء مهندس حسام الدين رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، طرح مجموعة من المحلات التجارية وقطع الأراضي، وذلك للبيع بالمزاد العلني في عدد من مشروعات الهيئة.

وأوضح رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أن الطرح يشمل محلات تجارية بمشروعات الهيئة بمدن الشيخ زايد، ٦ أكتوبر - الحي ١١، الهضبة الوسطي بالمقطم، الهضبة السفلى بالمقطم، العبور، على أن تعقد جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الاثنين الموافق ١٧ يناير ٢٠٢٢، الساعة ١٢ ظهرا، بنادي العلمين بجوار مبنى الهيئة الرئيسي.

وأضاف رزق، أن الطرح يتضمن أيضا قطع أراضي مخصصة مولات تجارية ومستشفى ونشاط اجتماعي وترفيهي، بمشروعات لؤلؤة أكتوبر بمدينة حدائق أكتوبر، ١٠٣ عمارة بمدينة ٦ أكتوبر، التوسعات الشمالية بمدينة ٦ أكتوبر، وذلك للبيع بالمزاد العلني في جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٤ يناير ٢٠٢٢، الساعة ١٢ ظهرا بنادي العلميين بجوار مبنى الهيئة الرئيسي.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه سيتم بيع كراسات الشروط والمواصفات بمقر الهيئة الرئيسي نهاية شارع مكرم عبيد بمدينة نصر ، لافتا إلى أن هناك تسهيلات في السداد حتى ٥ سنوات للمحلات ، و٧ سنوات لقطع الأراضي.

وأكد رزق، أن ذلك يأتي في إطار سعي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لتحقيق التنمية المستهدفة وتقديم الخدمات المميزة وتوفير فرص العمل بالمدن الجديدة.​

هيئة تعاونيات البناء محلات تجارية البيع بالمزاد العلني حسام الدين رزق

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