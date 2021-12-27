وزيرة الثقافة تنعي رائدة السينوغرافيا الفنانة نعيمة عجمي: عبقرية فن الجمال

كتب- مصراوي:

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مصممة الملابس والديكور الفنانة نعيمة عجمى، والتي وصفتها بأنها عبقرية فن الجمال في مسرح الدولة، التى غيبها الموت اليوم الاثنين.

وقالت عبد الدايم: إن الراحلة تعدد إحدى المبدعات في جماليات فنون المسرح، وقدمت العديد من الإبداعات البصرية في مسارح الدولة من تصميم الملابس والديكورات وتميزت بحس فنى مبتكر.

وأضافت: إن تصميمات الراحلة مثلت إبداع موازي عبر بوعى عن طابع الكثير من العروض وساهمت فى نجاحها، ووجهت العزاء لأسرتها وأصدقائها وتلاميذها داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته.

يذكر أن نعيمة عجمى تخرجت فى كلية الفنون الجميلة قسم الديكور وعملت فى بدايتها بمسرح الطليعة، قامت بتصميم الملابس للعديد من العروض الهامة والشهيرة ووصل عدد مشاركتها بالمسرحيات إلى 80 عمل فني، تميزت باستخدام التصميمات التي تدل على الزمان والمكان والظروف المناسبة لكل شخصية، نالت العديد من التكريمات وشهادات التقدير منها الدورة السابعة للمهرجان القومي للمسرح عام 2014، المهرجان العربي للمسرح وغيرها.