القوى العاملة: نقل جثمان شاب علي نفقة الدولة توفى إثر أزمة قلبية بالسعودية

القاهرة- أ ش أ:

كلف وزير القوى العاملة محمد سعفان،مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع القنصلية لنقل جثمان شاب مصري توفى إثر أزمة قلبية على نفقة الدولة، وذلك بعد أن ناشد أقارب الشاب المتوفي بتدخل الوزارة لشحن الجثمان إلى مصر على نفقة الدولة .

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة - في بيان اليوم الاثنين - إن الوزير تلقي تقريرا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي، أوضح فيه أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض أنه تم التحرك السريع من جانب السفير طارق المليجي القنصل العام بالرياض بتكفل الدولة شحن الجثمان إلى مصر .

من جهته.. قدم عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية الشكر إلى جميع الجهات المعنية التي تكفلت بشحن جثمان الشاب المصري أحمد عبدالحميد عبدالكريم عبدالحميد المتوفى في المملكة إلى مصر، وخص بالشكر التحرك العاجل من قبل وزير القوى العاملة والقنصل العام في الرياض والملحق العمالي بالقنصلية .

وقال إن القنصلية العامة أصدرت قرارا بشحن ونقل جثمان الشاب المتوفي إلى مصرعلى نفقة الدولة، بمجرد مناشدة من أحد أهالي المتوفي بأن تتولى الدولة تكاليف شحن الجثمان، موضحا أن القنصلية العامة في الرياض أوصت بنقل الجثمان إلى مصر على أن تتحمل جميع تكاليف ونفقات تجهيز وشحن جثمان الشاب المتوفي، علما أن الجثمان سيكون معه خاله كمرافق ويدعي عبدالسلام مجاوب عبدالسلام.

وأضاف أن الشاب عمره 23 عاما وتوفي بعد نقله لمستشفى الملك سلمان بالعاصمة "الرياض" بعد تعرضه لأزمة قلبية، وبعد إجراء محاولات لإنعاش قلبه انتعش لمدة لا تزيد على 20 دقيقة، لافتا إلى أنه صدر على الفور أمر بدفن الجثمان في ظل عدم وجود أية شبهة جنائية، كما لم يوجه خاله أية اتهامات لأي طرف، وأمر كذلك بنقل الجثمان بعد التأكد من خلوه من الأمراض الكاروتينية.

وذكر أن الشاب المتوفي من محافظة الفيوم وتحديدا من قرية أبو جندير في مركز إطسا، وأنه بعد وفاة والده كان يعول والدته وشقيقيه وهما طالبين بكلية الهندسة، وشقيقته الطالبة بالصفة السادس الابتدائي، مجددا شكره لوزير القوى العاملة، والقنصل العام، والملحق العمالي بالقنصلية المصرية بالرياض، الذين تحركوا واتخذوا اللازم فور علمهم بالحادث.​