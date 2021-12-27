شاكر: 55 مليار جنيه تكلفة المشروعات الجديدة للكهرباء

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن التكلفة الاستثمارية لمشروعات الكهرباء الجديدة بلغت 55 مليار جنيه.

وأضاف خلال افتتاح محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، الاثنين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه تم تنفيذ خطة عاجلة لاستكمال المحطات الكهربائية تحت الإنشاء لسد العجز، مشيرا إلى أن ما تم إنجازه في الخطة العاجلة لتوليد الطاقة كان سريعا بشكل غير مسبوق.

ولفت وزير الكهرباء، إلى أنه تم انتهاج طرقا مبتكرة وغير تقليدية لتوليد الكهرباء بشكل سريع ومباشر، مشيرا إلى أن حجم إنتاج الكهرباء الذي تمت إضافته في الفترة الأخيرة وصل إلى 14 ضعف إنتاج السد العالي.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، إلى مقر مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان وذلك لافتتاحه اليوم الاثنين.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتفقد صباح اليوم مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يفتتح عدداً من المشروعات التابعة لقطاع الكهرباء بمحافظات الصعيد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع بنبان للطاقة الشمسية هو أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، والذي تم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، وأحد أهم مشاريع البنية التحتية في مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.