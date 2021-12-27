ماذا تفعل إذا ظهرت عليك أعراض تنفسية خلال موسم الأعياد؟

10:49 ص الإثنين 27 ديسمبر 2021
ماذا تفعل إذا ظهرت عليك أعراض تنفسية خلال موسم الأعياد؟

وزارة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

نشرت وزارة الصحة والسكان، عددًا من الإرشادات التي يجب على المواطنين اتباعها إذا ظهرت عليهم أعراض تنفسية خلال موسم الأعياد.

يأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب احتفالات رأس السنة والتي يكثر خلالها الزحام، خاصة في الأماكن العامة.

ووضعت وزارة الصحة بعض الإرشادات عند ظهور أي أعراض تتمثل في التالي:

- ابتعد بمسافة لا تقل عن متر عن الآخرين الذين يعيشون معك في جميع الأوقات.

- حافظ على التهوية الجيدة لأماكن المعيشة المشتركة.

- راقب أي أعراض قد تظهر عليك لمدة 14 يومًا.

- احرص على ارتداء الكمامة لحماية الآخرين.

- واظب على تنظيف يديك باستمرار.

  • لا تخرج إلى الأماكن العامة والمزدحمة
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وزارة الصحة أعراض تنفسية موسم الأعياد احتفالات رأس السنة

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