أرض الشمس.. السيسي يصل أسوان لافتتاح مجمع بنبان للطاقة الشمسية

كتب- محمد نصار:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، إلى مقر مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان وذلك لافتتاحه اليوم الاثنين.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتفقد صباح اليوم مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يفتتح عدداً من المشروعات التابعة لقطاع الكهرباء بمحافظات الصعيد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مجمع بنبان للطاقة الشمسية هو أضخم محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى العالم، والذي تم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرات الدولية المتخصصة، وأحد أهم مشاريع البنية التحتية في مصر لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.