حدث ليلا| طليقة الموظف المنتحر تكشف كواليس الحادث.. والأرصاد تُعلن أماكن سقوط الأمطار

كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

37 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 543 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 317199 حتى اليوم.

فايزر ومودرنا وأسترازينيكا.. مطار القاهرة يستقبل 2.3 مليون جرعة من لقاح كورونا

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، استقبال مصر مليونين و315 ألفًا و910 جرعات من لقاح فيروس كورونا بمطار القاهرة الدولي، ضمن خطة الدولة للتوسع والتنوع في توفير لقاحات فيروس كورونا، حفاظاً على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

الطقس غدًا.. شديد البرودة ليلا.. والأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس الاثنين، حيث يكون معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الغربية، طقس مائل للدفء على جنوب الصعيد.

الصحة: 500 ألف رسالة لتلقي الجرعة الثالثة للقاح.. وأوميكرون سيكون السائد في العالم

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إرسال 500 ألف رسالة لكل مواطن تلقى لقاح كورونا منذ 6 أشهر للحصول على جرعة ثالثة تعزيزية، مضيفًا أنهم بدأوا بالفعل في تطعيم بعض المواطنين بالجرعات التعزيزية.

الرئيس السيسي يشهد افتتاح المشروع القومي "توشكى الخير"

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا بعنوان "البساط الأخضر" - خلال افتتاح المشروع القومي "توشكى الخير"- والذى أكد أن العمل على تأمين الأمن القومي الغذائي للمصريين من أهم أولويات القيادة السياسية الحالية والمستقبلية.

"حس أنه بيتذلل للناس".. طليقة الموظف المنتحر تكشف لمصراوي كواليس الحادث

قالت نشوى عبدالفتاح، طليقة الموظف المنتحر، إن الأخير لقي حتفه بسبب الضغط النفسي الذي وقع عليه بسبب تعسف المدير معه لكثرة دخوله دورة المياه.

القوى العاملة: سجل الموظف المنتحر خالي من أي جزاءات.. وتحرك ضد الشركة

قال مدحت الغمراوي، مدير مديرية القوى العاملة في القاهرة، إن المديرية شنت صباح اليوم الأحد، حملة تفتيش على مقر الشركة التي شهدت انتحار أحد موظفيها أمس، وحررت عددًا من المحاضر للشركة.

المتحدث الرئاسي يبنشر صور زيارة السيسي لمشروع "توشكى الخير"

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلما تسجيليا بعنوان "البساط الأخضر" - خلال افتتاح المشروع القومي "توشكى الخير"- والذى أكد أن العمل على تأمين الأمن القومي الغذائي للمصريين من أهم أولويات القيادة السياسية الحالية والمستقبلية.

"عمره ما اشتكى".. مدير الشاب المنتحر في التجمع: "دفنته بإيدي"

قال أشرف أحمد، مدير الموظف المنتحر داخل شركته بالتجمع الخامس، إن الأخير كان يعاني من مشكلات نفسية كثيرة قبل وفاته.

فاوتشي: أوميكرون يقترب من ملء المستشفيات

طالب أنتوني فاوتشي المستشار الطبي للرئيس الأمريكي جو بايدن الأمريكيين بالتحلي باليقظة فيما يتعلق بالمتحور أوميكرون على الرغم من أن أعراضه ربما تكون أقل خطورة لأن عدد الحالات لا يزال من الممكن أن يشكل ضغطًا كبيرًا على المستشفيات.

"سجلنا له فيديو وقدمنا بلاغاً".. أول تحرك من نقابة العلاج الطبيعي ضد سمكري البني آدمين

قال الدكتور، سامي سعد، نقيب أطباء العلاج الطبيعي، إن يوسف خيري الشهير بإسم "سمكري البني آدمين" يستغل المواطنين ومتهم بالتزوير وخرج بأعلى كفالة من النيابة العامة.

قتل ربة منزل وأصاب 4 أشخاص.. سائق يذبح ويطعن جيرانه في الإسكندرية

انهال سائق طعنًا بسكين كبير الحجم على جيرانه بمساكن بشائر الخير 3 بمنطقة كرموز غربي الإسكندرية، ما أسفر عن مقتل ربة منزل وإصابة 4 آخرين بجروح طعنية وذبحية.

باريس تعتقل سوريًا على خلفية تزويد دمشق مكونات أسلحة كيميائية

وجهت في باريس السبت تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لفرنسي-سوري اعتقل للاشتباه بتزويده دمشق عبر شركة شحن يملكها مكونات لتصنيع أسلحة كيميائية استخدمت في سوريا، وفق ما أفاد مصدران أحدهما قضائي وآخر مقرب من الملف.

السلطات المحلية في البرازيل تخلي سكان من ولاية باهيا بعد انهيار سدين

أصدرت السلطات المحلية في ولاية باهيا، تعليمات بإخلاء مناطق قريبة من انهيار سدين نتيجة الأمطار الغزيرة في البرازيل.

القوات النيجيرية تحبط هجومًا لبوكو حرام على بوني يادي

أحبطت القوات النيجيرية محاولات بوكو حرام، التابعة لتنظيم داعش (غربي إفريقيا)، هجومًا على بلدة بوني يادي، منطقة حكومة جوجبا المحلية بولاية يوبي شمالي شرقي البلاد في وقت متأخر من اليوم الأحد.

العائلات البريطانية تدفع ملايين إضافية بسبب أزمة الطاقة خلال العطلات

قال زعيم الديمقراطيين الليبراليين في بريطانيا السير إد ديفي إن فواتير الطاقة ستكون "أسوأ هدية ممكنة" في عيد الميلاد هذا العام، حيث وجد الحزب أن العائلات البريطانية ستدفع 100 مليون جنيه استرليني إضافية هذا العام.

استمرار ارتفاع الإصابات والوفيات بسبب فيروس "كورونا" في أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء فيروس كورونا عالميا، اليوم الأحد، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

تباين في إصابات كورونا بعدد من الدول العربية

شهدت الدول العربية، اليوم الأحد، تباينا في أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

بريطانيا: اعتقال رجل يحمل قوسًا في مقر إقامة الملكة الريفي

قالت شرطة العاصمة البريطانية إنها اعتقلت رجلاً يبلغ من العمر 19 عامًا، بعد اختراق أمني في مقر إقامة الملكة الريفي يوم عيد الميلاد.

إسرائيل تعدم 320 ألف دجاجة بسبب تجدد انتشار إنفلونزا الطيور

أعلنت إسرائيل عن خطط لإعدام أعداد إضافية من الدجاج بعدما فشلت عملية إعدام سابقة في وقف انتشار انفلونزا الطيور في مزارع الدجاج بالبلاد.