وزير الزراعة: الأمن الغذائي أحد أنواع الأمن القومي

كتب- أحمد مسعد:

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الأمن الغذائي مرتبط بالأمن القومي، لافتًا إلى أن هناك نهضة زراعية غير مسبوقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف زيادة مساحة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش افتتاح الرئيس السيسي ، لبعض المشروعات الزراعية في صعيد مصر وأضاف "وزير الزراعة" أن مشروع توشكى من أهم المشروعات التي يجري تنفيذها حاليا ويوجد به أكبر مزرعة تمور في الشرق الأوسط بهذا الحجم من حيث عدد النخيل ومن اجود انواع التمور مثل المجدول والبرحي إلى جانب المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستيراتيجية مثل القمح والخضر والموالح والمانجو وأثبتت التجارب أن الإنتاجية في توشكى عالية وتبشر بالخير.

وأضاف أن مساحات التمور بدأت في الإنتاج وتستخدم أحدث الطرق التكنولوجية في الزراعة والري الحديث

وقال إن مشروع توشكى يؤكد توافر الإرادة والثقة وقدرة الدولة على إدارة المشروعات الكبرى وتحقيق النجاح وعلاج السلبيات وتصحيح مسار المشروعات التي كانت متعثرة.

وأشار إلى أنّ مشروع توشكى من المشروعات الزراعية الواعدة وأن الزراعة فيها لا بد أن يتبعها مشروعات أخرى كمشروعات الثروة الحيوانية وإنتاج التقاوي ومشروعات التصنيع الزراعي، كما أن هناك مشروعات لتصنيع البلح واستخداماته.