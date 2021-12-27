كيف استقبل المستثمرون قرار مـد مبادرة المركزي لدعم السياحة؟

كتب- يوسف عفيفي:

أشاد مستثمري ورجال القطاع السياحي، بقرار البنك المركزي، بمد فترة سريان مبادرة دعم السياحة لمدة عام إضافي لتنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2022.

وكان البنك المركزي، قرر الخميس الماضي، مد فترة سريان مبادرة دعم السياحة لمدة عام إضافي لتنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2022 يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل استحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات للشركات، وقروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة.

قرار مهم

أكدت ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة التابعة لوزارة قطاع الأعمال، أن القرار مهم للغاية، قائلة:"لولا مبادرات البنك المركزي للوقوف بجانب شركات السياحة كانت ستواجه مشكلات كبيرة جدا مع العاملين في الوفاء بالتزاماتهم وكان سيتم إيقاف تنفيذ أي مشروعات تضررت من تداعيات فيروس كورونا".

وأعربت حطبة لمصراوي، عن تمنياتها بأن تكون الفائدة 5% للمرتبات الخاصة بشركات السياحة، التابعة لقطاع الأعمال العام بدلا من 8% كون الشركات خارجة من تعثر طاحن وحتى تستطيع السداد دون وجود اختناقات عندها.

وتابعت: لكن البنك الأهلي المصري كان خير سند للشركة القابضة للسياحة وشركات السياحة التابعة، ووافق على تمويل مشروعات السياحة التي تضررت مشروعاتها وتوقفت بسبب عدم توافر السيولة لديها.

وأكملت حطبة: "أنا كنت طالبة مـد المبادرة والحمد لله البنك المركزي وافق على مـدها.. وبطلب تخفيض الفائدة على قروض المرتبات إلى 5% للحفاظ على العمالة المهرة والتي لديها خبرة حتى لا تترك العمل وتبحث على مجال آخر".

وأشارت حطبة، إلى أنها ترى أن تطبيق المبادرة على كل مشروعات السياحة سواء استكمال المشروعات المتوقفة أو إقامة مشروعات جديدة لأنها تطبق على استكمال المشروعات فقط.

وعن المطلوب للاستفادة من المبادرة بشكل صحيح، قالت حطبة، إن ذلك يتطلب ضرورة استغلال فترة الركود السياحي، والذي تحسن تدريجيا في الانتهاء من مشروعات السياحة والاستثمار في مجال الخدمات السياحية.

تساعد الشركات

أكد الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن المبادرة مفيدة جدا للقطاع السياحي، خصوصا خلال الفترة المقبلة في ظل عمل شركات السياحة في مجال العمرة بعد توقف عامين وأكثر، بالتزامن مع إعلان ضوابط العمرة.

وأوضح هزاع لمصراوي، أن قرار مـد المبادرة جعل الشركات تستطيع سداد المستحقات المتأخرة عليها، كام تستطيع الاستفادة منها بشكل صحيح، وكذلك السياحة الوافدة والمستجلبة بجانب الفنادق وغيرها، مع وجود دوران لرأس المال وعمل وحركة للسياحة سواء الدينية أو الوافدة والمستجلبة.

وأشار إلى ضرورة أن تعالج المبادرة بعض القصور فيها، كون الشركات لن تحصل على القروض من أجل سداد مرتبات العاملين بها فقط، ولكن القرض تؤخذ وتسدد بعد دوران رأس المال لتحقيق أرباحا ونتائج، فيتم سداد مرتبات الموظفين وتغطية القرض وفوائده.

فرصة للمستثمرين

قال باسم حلقة نقيب السياحيين، إن القرار مهم للغاية، ويأتي في توقيت تبدأ فيه السياحة في التعافي، خصوصا بعد عودة السياحة الروسية والزيادات الكبيرة على السوق السياحي المصري خلال الأشهر الماضية.

وأوضح حلقة لمصراوي، أن هناك توجيه من القيادة السياسية بدعم هذا القطاع المهم لدعم لدوره السريع في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي المصري مما يعزز قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

وتابع: وهي فرصة كبيرة للمستثمرين في السياحة لتعزيز وضعهم المالي لتجديد منشآتهم السياحية وأيضا إعطاء الفرصة أمام العاملين بالسياحة للحصول على قروض من البنوك بعدما كانت البنوك تتعنت في منح القروض للقطاع السياحي والعاملين فيه.

وأعرب نقيب السياحيين، عن أمانيه بأن تنفذ البنوك المصرية هذه المبادرة وتعمل على تسهيل الإجراءات الائتمانية للسياحيين، لافتا إلى أن المبادرة واجهت عراقيل في التنفيذ مع البنوك ولم يستفيد منها القطاع السياحي بسبب تعنت البنوك في الإجراءات وآمل أن تسهل البنوك هذه الإجراءات خلال الفترة الجديدة.

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