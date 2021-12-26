تامر بجاتو أمينًا لشئون الرياضية بحزب حماة الوطن بالجيزة

11:57 م الأحد 26 ديسمبر 2021
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(مصراوي):​

انضم اللاعب كرة القدم السابق تامر بجاتو، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، الكابتن لحزب حماة الوطن بأمانة محافظة الجيزة بقيادة النائب نافع عبدالهادي، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب.

وفي حضور عصام نحمده أمين مساعد الحزب بالجيزة، وقع الكابتن تامر بجاتو استمارة العضوية بالحزب أمينًا عامًا الأمانة الشئون الرياضية بالحزب بالجيزة.

حزب حماة الوطن الجيزة تامر بجاتو

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