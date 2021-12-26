اتحاد عمال مصر عن انتحار موظف التجمع: قضية جنائية

كتب- يوسف عفيفي:

علق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على انتحار موظف ألقى نفسه من الطابق الثالث، بإحدى الشركات الخاصة، إثر خلاف بينه وبين مديره.

جاء ذلك عقب تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة التجمع الخامس، بورود بلاغ من الأهالي يفيد بسقوط موظف من الطابق الثالث بالشركة التي يعمل بها، بالانتقال وبالفحص تيين أن الموظف "ن.ع"، انتحر إثر خلاف وقع بينه وبين مديره المباشر، قام على إثره بالتوجه ناحية الشباك الموجود بأحد المكاتب وألقى نفسه من الطابق الثالث ليسقط جثة هامدة، قبل أن تستطيع الأجهزة الطبية إنقاذه.

قضية جنائية:

وقال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس اتحاد عمال الإسكندرية، إن القضية جنائية بالدرجة الأولى، والاتحاد سيتابعها أولا بأول لمعرفة نتائج التحقيقات وما سوف تسفر عنه هذه النتائج.

حقوق الأسرة:

وأكد البدوي، أن أسرة المتوفى لهم حقوق وسيحصلون عليها، طبقا للقانون سواء حقوق تأمينية أو خاصة بالمعاشات أو مصاريف جنازة أو أية مصروفات أخرى، وهي حقوق منصوص عليها سواء القانون أو اللائحة الداخلية الخاصة بالشركة.

وتابع: لكن ما هو دون ذلك فهي قضية جنائية يجب الانتظار لحين انتهاء التحقيقات الجارية، وصدور قرار نهائي للمحكة، وسنرى هل سيكون للاتحاد داخل أم لا، ولكن في النهائية المتهم أمام العدالة الآن، وحقوق الأسرة منصوص عليها في القانون واللوائح وليس فيها جدال أو نزاع.

تحقيقات النيابة:

من جانبها، تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة انتحار موظف ألقى نفسه من الطابق الثالث، بإحدي الشركات الخاصة، إثر خلاف بينه وبين مديره، وعلى الفور تم إخطار النيابة التي انتقلت إلى محل الواقعة، وصرحت بدفن جثة المتوفى بعد مناظرة جثته من قبل الطب الشرعي.

وأكدت التحريات أن الموظف المنتحر، كان يمر بحالة نفسية سئية، بسبب وجود خلافات بينه وبين مديرة بإحدى الشركات الخاصة، والذي كان يتعامل معه بقسوة، وهدده بالفصل من العمل أكثر من مرة

وأثار انتحار الشاب "نور" سخط الرأي العام المصري؛ وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي قصته على نطاق واسع، فيما أعلن أحد المحامين تبنيه الدفاع عن الموظف نور عاشور، المنتحر بداخل شركة في التجمع الخامس.

ونشرت فتاة تدعى روشان بغدادي مقطع فيديو لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تروي نظام العمل داخل الشركة والتي دفعت زميلها للانتحار من الطابق الثالث بالشركة.

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