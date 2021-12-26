المتحدث الرئاسي يبنشر صور زيارة السيسي لمشروع "توشكى الخير"

كتب- مينا غالي:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلما تسجيليا بعنوان "البساط الأخضر" - خلال افتتاح المشروع القومي "توشكى الخير"- والذى أكد أن العمل على تأمين الأمن القومي الغذائي للمصريين من أهم أولويات القيادة السياسية الحالية والمستقبلية.

ونوه الفيلم إلى أن "بعث الحياة لأرض مصر" حلم نراه واقعا تحقق باستخدام أحدث أساليب الزراعة ووسائل الرى في العالم من خلال العديد من المشروعات القومية ، وأبرزها مشروع المليوني فدان والذى يشمل مشروعات قومية عديدة منها توشكى وشرق العوينات والدلتا الجديدة ومستقبل مصر ومشروع استصلاح وزراعة الاراضى بشمال ووسط سيناء.