طاقة النواب توصي بتشكيل لجنة لزيارة "سنمار للكيماويات" بمحافظة بورسعيد

كتب - نشأت علي:

أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس حسام عوض الله، خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الأحد، بتشكيل لجنة لزيارة مصنع (تي سي آي) سنمار للكيماويات بالمنطقة الصناعيةc9 بمحافظة بورسعيد بحضور ممثلين من وزارة البيئة، مع تجهيز دراسة كاملة له وخطة واضحة .

جاء ذلك أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عمار بشأن مصنع (تي سي آي) سنمار للكيماويات الكائن بالمنطقة الصناعيةC9 بمحافظة بورسعيد، وما يسببه هذا المصنع من تلوث كبير بالمنطقة المحيطة به وتعريض أهالي وسكان منطقة القابوطى والحى الإماراتي لأنواع التلوث البيئي كافة والذي يضر بالصحة العامة للمواطنين، بالإضافة إلى تكرار حوادث اختناق للعمال بالمصنع ذاته، وعدم قيام المصنع باستيفاء اشتراطات الأمن والسلامة المهنية.

وقال مقدم الطلب، إن هذا الموضوع نناقشه من قبل عام ٢٠١١، لأن هذا المصنع ينتج الصودا الكاوية، موضحًا أنه موجود بمنطقة سكنية، ويصرف مخلّفاته في قناة اتصال بين بحيرة المنزلة وقناة السويس، والتي أدت إلى القضاء على الثروة السمكية وانهيار مهنة الصيد هناك، مشيرًا إلى أن الانبعاثات الخارجة من المصنع أدت إلى وفاة أكثر من عامل .

وأفاد النائب بأنه سبق وأن تم الاتفاق علي زراعة ٤٠٠٠ شجرة من أجل الأكسجين وحتي الان لم تزرع شجرة واحدة ، طالبا تشكيل لجنة محايدة من القوات المسلحة لتولي هذا الأمر من أجل صحة المواطنين .

وعلق ممثل المحافظة، أن هذا المصنع به استثمارات أجنبية وصلت إلى ١.٥ مليار دولار ولديهم خطة واضحة للتوسع، قائلا: كحكومة نحافظ علي صحة المواطن ولا نقف في نفس الوقت أمام الاستثمارات .

وقال ممثل البيئة، إن هناك مخالفات وتم رصدها والتعامل معها بنسبة ٨٠٪؜، موضحًا أنه تم وضع خطة بدءًا من عام ٢٠٢٠ وتنتهي عام ٢٠٢٣، موضحًا أن هناك أرض فضاء سيتم زراعة الأشجار بها.

وأكد ممثل البيئة أنه منذ فبراير الماضي، لم يتم رصد أي مخالفات، وبصدد تحديد موقع لوحدة قياس الانبعاثات الممتدة للمناطق المحيطة .