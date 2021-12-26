رئيس صحة الشيوخ: يجب منح "القومي للسكان" شخصية مستقلة بعيدًا عن وزارة الصحة

كتب- نشأت علي:

عقدت لجنه الصحة برئاسة الدكتور محمد جزر، اليوم الأحد، اجتماعًا لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبدالسلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها.

وقال رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن قضية السكان أهملت لفترات طويلة وكانت وزارة مستقلة ثم أصبحت مجلسًا تحت رئاسة رئيس الجمهورية ثم تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء وأخيرًا تحت رئاسة وزير الصحة، ما يوحي بأن القضية السكانية كانت على الهامش ومن الأفضل رجوع وزارة للسكان أو على الأقل نقل تبعية المجلس القومي لرئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وأوصت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ بمنح المجلس القومي للسكان شخصية اعتبارية مستقلة بعيدًا عن وزارة الصحة بصلاحيات وأهداف واضحة يتم محاسبته عليها، ووضع خطط قصيرة المدى تؤتي ثمارها سريعًا تجعل الموطن يشعر بثمار التنمية وعدم الاكتفاء بالخطط الاستراتيچية بعيدة المدى التي تؤتي ثماراها بعد سنوات طويلة قد تصل إلى 20 عامًا.

كما صرح رئيس اللجنة بضرورة وضع مستهدف مستقل لكل محافظة بلا مركزية وبأهداف وأرقام ووسائل مستقلة فما يصلح لمحافظة القاهرة لا يصلح لمطروح أو محافظات الصعيد.

كما أوصت اللجنة بعمل تقييم لمحافظين سنوياً بناءً على نجاحهم في تطبيق خطة المجلس القومي للسكان والسيطرة على الزيادة السكانية بمحافظاتهم طبقًا للخطة الموضوعة للمحافظة بعد مراعاة البعد الاجتماعي والثقافي لكل محافظة على حدة.