الجيزة: رفع 340 حالة إشغال للباعة والمحلات بأوسيم- فيديو

كتب- يوسف عفيفي:

قالت محافظة الجيزة، إن مركز ومدينة أوسيم برئاسة الدكتور فرج عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة أوسيم شن بالاشتراك والتعاون مع قوات الأمن ورجال إدارة شرطة المرافق، حملات في شوارع بشتيل مروراً بأسفل الدائري ومحور الضبعة وحتى شارعي الحفرية وأحمد عرابي بالبراجيل.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك لرفع الإشغالات والتفتيش على رخص المحال التجارية والتي أسفرت عن رفع عدد {347} حالة إشغال لمحال تجارية ومقاهي وباعة جائلين بالطريق العام، وجار تحرير المخالفات وإيداع المضبوطات مخازن المدينة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لذلك.

كما قامت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب الجيزة، بالتعاون مع شرطة المرافق برفع تعديات الباعه الجائلين والمتعدين على الطريق بمحيط محطه مترو أنفاق الجيزة، وجار المتابعة الدورية وتمشيط كافة التعديات والإشغالات بمتابعة طه عبد الصادق رئيس حي جنوب.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشن حملات دورية لرفع كافة أوجه الأشغال والتعديات على الطريق العام وتحقيق الانضباط.