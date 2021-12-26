وكيل الأزهر يشارك في احتفالية معهد التخطيط لخريجي برنامج الماجستير المهني والأكاديمي

كتب- محمود مصطفى:

شارك الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، الأحد، في احتفالية خريجي برنامج الماجستير الأكاديمي والمهني "الأكاديمي “التخطيط والتنمية” والماجستير المهني “التخطيط للتنمية المستدامة”، التي نظمها معهد التخطيط القومي.

وعقد الحفل تحت رعاية الدكتورة هالة حلمي السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة المعهد، والدكتور علاء زهران رئيس المعهد، والدكتور خالد عطية نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا.

حضر الحفل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.