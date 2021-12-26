الصحة: فحص 733 ألف طالب في أولى إعدادي ضمن مبادرة الكشف عن فيروس "سي"

06:49 م الأحد 26 ديسمبر 2021
الصحة: فحص 733 ألف طالب في أولى إعدادي ضمن مبادرة الكشف عن فيروس "سي"

وزارة الصحة

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 733 ألف و414 طالبًا، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن فيروس "سي" بين طلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي تحت شعار "100 مليون صحة" بالمجان للعام الرابع على التوالي، وذلك منذ انطلاقها يوم 21 من شهر نوفمبر الماضي وحتى اليوم.

يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار عمل المبادرة لمدة 5 أعوام على التوالي لطلاب المرحلة الإعدادية، لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس "سي".

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص 2 مليون و500 ألف طالب بالصف الأول بالمرحلة الإعدادية خلال العام الدراسي الحالي، لافتًا إلى أن المحافظات الأعلى في نسبة الفحص منذ انطلاق المبادرة؛ محافظة القاهرة حيث تم فحص 78 ألف و451 طالبًا، تليها محافظة الجيزة 65 ألف و893 طالبًا، ثم محافظة البحيرة 48 ألف و558 طالب، ثم محافظة الدقهلية 48 ألف و319 طالبًا.

وقال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن آلية العمل بالمبادرة تشمل إجراء الفحص للطلاب داخل المدارس بواسطة الكواشف السريعة، وذلك من خلال 415 فريق طبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأكد "ضاحي" إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان للحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس "سي" من الطلاب، وذلك بعد إحالتهم إلى لجان الكبد الموزعة بفروع الهيئة العامة للتأمين الصحي على مستوى الـ 27 محافظة فور اكتشاف إصابتهم خلال الفحص بالمدارس.

وزارة الصحة فيروس سي شعار 100 مليون صحة مبادرة الكشف عن فيروس سي

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