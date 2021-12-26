تشميع مطعم سوري شهير بالجيزة بعد ضبط 450 كجم شاورما فاسدة (صور وفيديو)

كتب- مينا غالي:

ضبطت محافظة الجيزة من خلال حي العجوزة وبالاشتراك مع مديرية الطب البيطري، 450 كجم لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مطعم مأكولات سورية شهير بالعنوان 10 شارع محمود بدر الدين بجوار سور نادي الترسانه بحي العجوزة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف الحملات على المطاعم والمحال للتأكد من سلامة الـغذية المقدمة للمواطنين.



وشملت المضبوطات 375 كجم شاورما لحوم ودواجن وحوالي 75 كجم دهون حيوانية وجميعهم بهم تغيرات بالخواص الطبيعية، ولايوجد بيانات لها وغير صالحة للاستخدام الآدمي وبعضها بها رائحة كريهة، بعد قيام الأطباء بالكشف عليها.

وتم التحفظ على المضبوطات والقيام بإغلاق وتشميع المطعم مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع قسم شرطة العجوزة، استكمالًا للمجهودات التي تشنها محافظة الجيزة.