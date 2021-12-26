مديرية القوى العاملة تشارك في قداس عيد الميلاد المجيد بالإسكندرية

كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزارة القوى العاملة، إن مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، شاركت بوفد رفيع المستوى من القيادات والكوادر الرسمية بالمديرية، في حفل قداس عيد الميلاد المجيد.

وبحسب بيان اليوم، كان على رأس الوفد نائبا عن وزير القوى العاملة محمد سعفان، وكيل الوزارة مدير المديرية ياسر سعيد، وقدم الوفد التهنئة للأخوة المسيحيين بهذه المناسبة.

ترأس الحفل القداس نيافة رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية المطران، سامي فوزي بكاتدرائية القديس مرقس الأسقفية بالإسكندرية

ووجهت الكنيسة القبطية، الشكر باسم البطريرك، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة بمصر وباسم السنبودي المقدس وباسم شعب الكنيسة خالص الشكر لكل من حضر للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، وخصت الكنيسة بالشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما وجهت الشكر للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وامتد الشكر لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وجميع التنفيذيين.

ضم وفد مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، ايفيت مدير إدارة التدريب، وصفاء فوزي من المكتب الفني بالمديرية، كما شارك في الاحتفال شخصيات رسمية ونواب وحزبيون.