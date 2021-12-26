مصدر بالسياحة: أسعار العمرة الموسم الحالي للقادرين فقط

كتب- يوسف عفيفي:

كشف مصدر بغرفة شركات السياحة، أسعار العمرة المتوقعة بعد الحديث عن تحديد أعداد المعتمرين المصريين بين 60 و65 ألف تأشيرة فقط موزعة على أشهر رجب وشعبان ورمضان لموسم 1443 هجرية.

وأكد المصدر لمصراوي، أن تحديد الأعداد يأتي نتيجة متحورات فيروس كورونا، ما اضطر الدولة إلى تحديد هذه الأعداد، بجانب ضيق الوقت الذي لا يسمح بفتح الأعداد منعا لانتشار الفيروس.

وتابع: "أسعار العمرة ستكون على غرار أسعار الحج نتيجة قلة الأعداد من جانب الجهات المسؤولة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار لتتراوح بين 50 إلى 70 ألف جنيه للبرنامج الواحد شاملة تذاكر الطيران".

وأشار المصدر، إلى أن الحدث عن تحديد أعداد المعتمرين، أُثير مؤخرا خلال اجتماع الجمعية العمومية للغرفة الأخير، لافتا إلى أن تحديد الأعداد لا توجد في ضوابط العمرة من الأساس وفقا لحكم قضائي، لكن الأعوام السابقة شهدت تحديد 500 ألف تأشيرة بسبب جائحة كورونا.

ويتوقع المصدر، إعلان الضوابط من جانب وزارة السياحة والآثار، سيكون بنهاية الأسبوع الجاري، بعد أن يصدق عليها وزير السياحة، ويخطر بها غرفة السياحة لإعلانها للجميع، على أن ترسل إلى شركات السياحة للبدء في العمل بالموسم وإعلان الأسعار للمواطنين.

وتابع: الجديد في ضوابط هذا الموسم، أن المشرف لا بد أن يكون مسجل سنة على الأقل في شركة السياحة، وأن يكون سافر مرة على الأقل -(عمرة)- إلى المملكة العربية السعودية، بجانب أنه ليس هناك تضامن بين الشركات في الضوابط، وأن يجري المعتمر كشف طبي من إحدى المستشفيات الحكومية المعتمدة وحصوله على شهادة خلو أمراض، ومن المرجح إلغاء شركة التأمين التي كانت ستحصل على 2800 جنيه".

وعن أسعار العمرة بعد قرار المملكة بالسماح للتسكين الثلاثي والرباعي في الفنادق، قال المصدر، لن تشهد العمرة انخفاضا في الأسعار، قائلا:"كلما انخفضت أعداد التأشيرات كلما ارتفعت الأسعار" ومن الطبيعي أن ترفع شركات السياحة أسعارها نظرا لقلة العدد والعمل على تعويض الخسائر التي لحقت بها خلال الفترة الماضية".

وتابع: "متوقع أن يتراوح سعر البرنامج بين 50 – 70 ألف جنيه على غرار الحج، حال استمرار الأعداد المثارة حاليًا بـ60 و65 ألف تأشيرة للموسم، لأن التأشيرات قليلة واللي هيدفع أكتر هيطلع عمرة".

وأشار المصدر، إلى أن توقعات أسعار العمرة خلال الفترة القليل الماضية عن 20 و 25 ألف جنيه لسعر البرنامج الاقتصادي، كان على أمل أن عدد تأشيرات العمرة أكبر لكن الآن الوضع اختلف كثيرا بعد الحديث عن 60 و65 ألف تأشيرة.

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