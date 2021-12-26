"قوى عاملة النواب" عن انتحار موظف التجمع: "دمه في رقبة المدير"

(مصراوي):

أكدت الدكتورة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن عمال مصر يتعرضون لضغوط كبيرة بسبب صاحب العمل، مشددة على ضرورة القضاء على إرهاب العمال من صاحب العمل مثل استمارة 6.

وقالت المزلاوي في تصريح لموقع "مصراوي"، إن هناك ضغوطًا على العامل المصري ويعمل فيها من قبل بعض أصحاب العمل، مشيرة إلى أن هناك تحركات برلمانية وتشريعية لوقف مثل هذه الانتهاكات من خلال قانون العمل الجديد.

وعلقت المزلاوى على حادثة انتحار موظف بالتجمع نتيجة لضغوط من قبل مديره: "سنتحرك تشريعيًا لمواجهة الضغوط التي يتعرض لها الموظف والعامل المصري، لا بد أن يعمل في معزل عن أي ضغوط".

وتابعت: "هذا المدير لم يوفق في إدارة العمل ودم الموظف في رقبته، بالإضافة إلى أن الطرفين لديهما ضعف إيمان، حيث لا يصح أن ينتحر شخص لمجرد أن هناك أزمة في حياته أو موقف مع مديره، المدير ليس لديه إيمان لممارسة الضغوط على الموظف والأخير ليس لديه أيضًا إيمان وإيمانه ضعيف لإقدامه على الانتحار".

وأشارت إلى أن الموضوع أمام القضاء وسيتم كشف أسباب الانتحار وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن هذه القضية.

ولفتت إلى أن هناك بعض المستثمرين يأتون لمصر ويستغلون خير مصر وخير عمالها ثم يصفي المشروع، مؤكدة أن قانون العمل سيعمل على القضاء على هذه الظاهرة.

وشددت على أن عمال مصر هم أساس مصر ورفعتها وقدرتها على مواجهة التحديات، مؤكدة أن العمل التشريعي يقف مع العامل المصري قلبًا وقالبًا ولفتت إلى أنه يجب أن تكون حقوق العمال أساس أي عمل تشريعي ورقابي، منوهًا إلى 75% من الشعب المصري من طبقة العمال والفلاحين.

ونوهت إلى أن قانون العمل الجديد سيكون نقلة حضارية ونوعية في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مؤكدة أن هذا القانون سيلغي كل المصطلحات سيئة السمعة بالنسبة لهذه العلاقة ومنها استمارة 6 التي تسبب خوفًا كبيرًا للعمال.

وكان أشرف أحمد، مدير الموظف المنتحر داخل شركته بالتجمع الخامس، قال إن الأخير كان يعاني من مشكلات نفسية كثيرة قبل وفاته.

وأضاف في حواره لـ"مصراوي": "نور كان يعاني من مشكلات نفسية خاصة في الفترة الأخيرة، كانت لديه مشكلات كثيرة خاصة قبل وفاته".

وأوضح: "مش حقيقي إنه تم منعه من دخول الحمام وعدم صرف مستحقاته، نور عمره 45 عامًا، ومستحقات جميع العاملين تصرف بشكل سنوي، الأستاذ نور الله يرحمه مكنش مخلص ورقه، مكنش مقدم غير صورة البطاقة، أما كعب العمل وبرنت التأمينات لم يقدمها للشركة، أعطيته إجازات كثيرة لكي ينتهي من استخراج الأوراق المطلوبة ولم ينفذ، ولا أعرف أسبابه في ذلك، ورق نور لم يقدم لذا هو لا يعمل بشكل رسمي نتيجة نقص بعض الأوراق، أما مستحقاته فهي كما هي، وهذا لا يمنع صرفها، نور عمل معنا لمدة عامين ونصف تقريبا، ولم يقدم كل أوراقه طوال هذه الفترة".