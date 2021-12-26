"صحة الحيوان" ينظم ورشة عمل بشأن تطبيق نظام الجودة بمراكز تجميع الألبان

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، إنه تم تنفيذ ورشة عمل عن تطبيق نظام الهاسب في مراكز تجميع الألبان، وتطبيق الإجراءات القياسية في التنظيف والتطهير والإجراءات التصنيعية والصحية الجيدة، وذلك بتوعية أصحاب مراكز التجميع وموردي الألبان بأهمية الحصول على كوب لبن نظيف وضرورة تطوير مراكز تجميع الألبان والحصول على شهادة الأيزو.

وأكد شاهين، في بيان له اليوم الأحد، أهمية الحصول على لبن سليم من خلال الاهتمام بصحة الحيوان والتغذية الصحيحة لزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة، مشددًا على أهمية الدورات التدريبية وورش العمل في مجال الألبان لتوفير غذاء صحي وآمن للمواطن المصري.