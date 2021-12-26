رئيس "صحة النواب": نعاني أزمة الاعتداء على الأطباء.. وتغليظ العقوبة مهم

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن إصدار قانون لمواجهة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الصحية يمثل أهمية كبيرة .

وقال حاتم، خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة الصحة، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أيمن أبو العلا، بشأن تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية: إن عبارة المنشآت الصحية هي الأشمل من المنشآت الطبية .

واستطرد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: منذ عام 2011 ونحن نعاني أزمة الاعتداء على المنشآت الصحية، ومثلما نشرع قانونًا جديدًا لمواجهة الأخطاء الطبية وهو قانون المسؤولية الطبية، يجب علينا إصدار تشريع لحماية المنشآت الصحية .

وأشار حاتم إلى أن الهجوم على معهد القب بإمبابة العام الماضي، بسبب وفاة أحد المرضى كبَّد الدولة خسائر بقيمة ٧ ملايين جنيه رغم تجديده مؤخرًا.

وأعلن المستشار محمد بركات ممثل وزارة الصحة، موافقته على أهداف مشروع بتعديل قانون العقوبات والخاص بتشديد العقوبات حال الاعتداء على المنشآت الصحية.

وأوضح بركات أن هناك عددًا من مشروعات القوانين تم تقديمها من بعض النواب؛ من بينهم النائب أيمن أبو العلا الذي تقدم بمشروع قانون متكامل لمواجهة الاعتداء على المنشآت الصحية.

وكان الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، استعرض مشروع القانون المقدم منه بشأن تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، خلال اجتماع اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ولجنة الصحة بالبرلمان، اليوم، لمناقشة مشروع القانون.

وقال أبو العلا إن ظاهرة الاعتداء على الأطباء والفرق الطبية زادت على الحد؛ الأمر الذي يتطلب التدخل لمواجهته، مستشهدًا بأمثلة حديثة للاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، مثلما حدث في معهد القلب منذ شهور؛ حيث تم الاعتداء وتدمير وحدة القسطرة، وخسارة ملايين الجنيهات، وكان الحكم فيها غير رادع.

وأضاف أبو العلا: أيضًا في سوهاج تعرض طبيب إلى كسر في الذراع تسبب له في إجازة طويلة عن العمل، وتلفيات كبيرة، وكانت العقوبة حبس شهراً مع إيقاف التنفيذ.. وغيرها من الحالات.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية: يكفي أن هناك نحو ٢٧ حالة تعدٍّ في شهر واحد فقط؛ وهو شهر نوفمبر الماضي.

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بأن لجنة الصحة بالبرلمان وافقت مؤخرًا على مشروع القانون المقدم منه بشأن المسؤولية الطبية، والذي سيضمن حق المريض، ليتبقى أمامنا حق المنشأة الطبية والعاملين في الحقل الطبي.

وأوضح أبو العلا أن مشروع القانون يتضمن تشديد عقوبة الاعتداء على الطبيب وكل مَن يعمل في المجال الطبي، مشيرًا إلى أن ذلك ستكون له فائدة في الحد من هجرة الأطباء للخارج.

وقال أبو العلا إن مقترحه في تعديل المادة ٢٤٢ من قانون العقوبات، لا يمثل تمييزًا للأطباء، لأن هناك فئات أخرى منصوصاً بالقانون على تغليظ عقوبة الاعتداء عليهم مثل النقل العام، مشيرًا إلى أن الطبيب وضعه حساس في العمل.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية أن العقوبات المقترحة متدرجة، حيث تبدأ بالحبس سنة ولا تزيد على 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل مَن يعتدي على أي من المنشآت الطبية أو أي من العاملين فيها.

وتابع أبو العلا: وتكون عقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد على 5 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أي من أعضاء الفريق الطبي المعاون له إذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم عملهم.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أي من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقاومة المجني عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد.

واستطرد أبو العلا: هناك دور أيضًا على وزارة الصحة، برصد حالات الاعتداء من خلال تركيب كاميرات خاصة في عيادات الطوارئ والعيادات الخارجية، وبالتالي سيكون هناك إجبار على المستشفيات الخاصة في ذلك.