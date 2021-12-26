أول طلب إحاطة بشأن انتحار موظف في شركة بـ"التجمع"

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة، حول التعسف في حقوق العاملين بالقطاع الخاص وغياب الرقابة على خلفية الواقعة الأخيرة بانتحار أحد العاملين في إحدى شركات الكول سنتر بمنطقة التجمع الخامس بسبب تعرضه إلى التعنيف المعنوي ومنعه من الحصول على حقوقه.

وقال النائب، في طلب الإحاطة: "شهد القطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة العديد من الشكاوى بشأن تعرض العاملين فيه لكثير من الضغوط؛ وهو الأمر الذي دفع أحد العاملين بشركة في التجمع الخامس، مؤخرًا للانتحار بعد منعه من دخول دورة المياه من قِبل مديره المسؤول، وهو الأمر الذي يفتح ملف غياب الرقابة من جانب الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة على التزام القطاع الخاص بضوابط العمل وقانون العمل الذي من الضروري أن يضمن التوازن ما بين العامل وصاحب العمل."

وأضاف النائب: "حادثة التجمع الأخيرة كاشفة لوضع لا بد أن تنتبه له الحكومة وتعمل الأجهزة الرقابية على تفعيل دورها بشكل مختلف برقابة صارمة على أداء الشركات بالقطاع الخاص حفاظًا على حقوق العاملين التي يكفلها الدستور، بجانب الدور التوعوي للعاملين بشأن حقوقهم والحفاظ عليها وأن يكون لديهم الشجاعة في إثبات المخالفات ومواجهتها بشكل قانوني، ومن ثم فهناك دور أكبر على وزارة القوى العاملة في هذا الملف مع ممثلي القطاع الخاص خصوصاً التدريب والتأهيل للمسؤولين عن إدارة فرق العمل بأية شركة من الشركات."