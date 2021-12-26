افتتاح 13 موقعا.. حصاد الثقافة المصرية فى 2021

كتب- مصراوي:

قالت وزارة الثقافة إنها استعادت عافيتها خلال 2021 واستمرت فى تنفيذ محاور استراتيجية عملها، مواصلة نشر ألوان الإبداع بين جموع المصريين فى مختلف ربوع الوطن تحقيقا للعدالة الثقافية، وعاد الاستقرار للبرامج الفكرية والفنية التى تنظمها قطاعاتها بعد نجاح الدولة فى السيطرة على جائحة كورونا وارتفاع وعى المجتمع وإدراكه ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس المستجد.

كما تأكدت الريادة الحضارية على المستوى الدولي من خلال توهج ألوان الثقافة والفنون المحلية فى محافل عالمية هامة ومتعددة، وبجهد دؤوب انضمت منشأت جديدة وأخرى أعيد تطويرها ورفع كفاءتها إلى منظومة العمل الثقافى لتساهم فى مكافحة التطرف الفكرى وبناء الانسان تعزيزا للقيم الايجابية.

وتوالت سلسلة اكتشاف ورعاية الموهوبين والنابغين والمبدعين إلى جانب مساعى تنمية الصناعات الثقافية وحماية وتعزيز التراث الثقافي.

وفيما يلي نستعرض أبرز إنجازات وزارة الثقافة خلال عام 2021..

-افتتاح 13 منارة ثقافيا.

شهد عام 2021 انضمام 13 مركزا ثقافيا على مستوى الجمهورية هي "المرحلة الأولى من تطوير قصر ثقافة الإسماعيلية، سينما بور سعيد بعد التطوير ومنفذ بيع هيئة الكتاب في بورفؤاد، متحف محمود خليل وحرمه بعد التطوير، قصر ثقافة العريش بعد 10 أعوام من الغلق، تطوير ميدان المحطة بطنطا، افتتاح مكتبة مصر العامة بعزبة البرج في دمياط، بيتي ثقافة ابرق وحدربة بالبحر الأحمر، مسرح الدكتورة نهاد صليحة والمبنى الجديد للمعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون في الجيزة، قصر ثقافة تمى الامديد بالدقهلية ومكتبة حي السلام الثقافية بالمجمع الخدمي بمنطقة الإيواء العاجل بأسوان.

- مهرجانات دولية.

ونظمت وزارة الثقافة مجموعة من المهرجانات الدولية والقومية خلال عام 21 كان منها الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء 29 ، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بنسخته الـ 43، المهرجان القومي للمسرح المصري في الدورة الـ 14 ، مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الـ28، مهرجان التحطيب فى دورته 11 هذا الى جانب الاحتفالات باختيار بور سعيد عاصمة للثقافة المصرية.