توزيع ماكينات خياطة على سيدات بالأقصر.. بيت الزكاة يعلن تدشين مبادرة لتحويل المرأة المعيلة إلى منتجة

كتب - محمود مصطفى:

أطلق بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف شيخ الأزهر، مبادرة لتشغيل المرأة المعيلة وغير القادرة، من خلال إقامة مشروعات متناهية الصغر لهم يستطعن من خلالها توفير نفقات أسرهن.

وأوضح بيت الزكاة في بيان له، الأحد، أن المبادرة بدأت بتوفير ١٢٠ ماكينة خياطة للسيدات بمحافظة الأقصر من خلال تحمل بيت الزكاة والصدقات لنصف تكلفة شراء الماكينة، على أن تقوم السيدة المستفيدة بسداد نصف ثمنها بأقساط شهرية على ١٨ شهرا.

وحرص بيت الزكاة والصدقات على إتاحة التدريب اللازم للسيدات المستفيدات من خلال وزارة القوى العاملة من أجل أن تتوافر لهم الخبرة الكافية والتدريب اللازم لتشغيل الماكينات و ضمان نجاح المشروع.

ومن المقرر أن يشمل المشروع جميع محافظات مصر تباعا، بعد أن يتم اختيار السيدات المؤهلات في كل محافظة، من خلال بيت الزكاة والصدقات ويتم بعدها توفير التدريب اللازم لهن قبل توزيع الماكينات .

ويأتي هذا المشروع إيمانا من بيت الزكاة والصدقات المصري بالدور الذي تلعبه المرأة المعيلة ومحاولة من البيت في تخفيف الأعباء التي تقع على عاتقها.

ويعمل بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر على توجيه العديد من أوجه الدعم للفئات غير القادرة من مستحقي الزكاة والصدقات من خلال برامج مخصصة لمساعدتهم سواء من خلال مساعدات نقدية مباشرة أو من خلال دعم احتياجاتهم في المجالات الصحية والتعليمية وغيرها.