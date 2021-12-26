محافظ القاهرة يتفقد مجمع شمال الحرفيين بشمال سيناء

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كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مشروع شمال الحرفيين الجاري تنفيذه بحي منشأة ناصر لاستيعاب كافة الأنشطة والورش التي لا يتناسب وجودها مع طبيعة القاهرة التاريخية واهميتها السياحية.

ويقام مشروع منطقة شمال الحرفيين على مسطح يبلغ حوالى ‎٦٠ فدان بحى منشأة ناصر ويشمل المشروع 15 عمارة تضم كل واحدة 40 وحدة سكنية باجمالى 600 وحدة ويبلغ مسطح الوحدة الواحدة ٨٣ م2 ، كما يضم 3 عمارات باجمالى 60 وحدة مسطح الوحدة الواحدة 75 م2.

كذلك يتضمن المشروع إقامة ٩٨٤ ورشة حرفية بمسطح يتراوح بين ١٢ م٢ الي ٤٠ م٢ للورشة الواحدة ، كما يشمل المشروع إقامة أسواق للجملة ومباني خدمية للورش.

كما يتضمن المشروع كافة الخدمات كمسجد بمسطح 1644م2 ، وكنيسة بمسطح ٢٠٠٠ م٢ ، ومدرسة مَهنية بمسطح ١٥١٤ م٢ ، ووحدة صحية بمسطح ‎٣٩٧ م٢ ، ووحدة اسعاف بمسطح ١٣٣ م٢ ، وسجل مدنى بمسطح ٣٠٠ م٢ ، ووحدة إطفاء بمسطح ٣٤٦ م٢ ، ونقطة شرطة بمسطح 334 ، ومخبز بمسطح ١٧٣٦ م٢ ، وسوق تجارى بمسطح ٥٩٦ م٢، ومنافذ بيع بمسطح ٣٦٠ م٢ ، ونادى اجتماعى بمسطح 10357م2 ، وموقف ميكروباص ومينى باص وخدماته بمسطح 11372 م2.

رافق المحافظ في جولته اللواء ابراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية واللواء محمد عبد الجليل رئيس حى منشأة ناصر وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.